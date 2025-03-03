Какие форматы УПД и счетов-фактур нужно использовать

С 1 апреля согласно приказу ФНС от 19.12.2023 ЕД-7-26/970@ нужно применять новые форматы УПД и счетов-фактур. Рассказываем, что изменилось в формах.

ФНС утверждает форматы для электронных счетов-фактур и УПД. 31 марта истекает срок, в течение которого можно было создавать документы с помощью старого и нового формата. С 1 апреля 2025 года нужно применять только новый формат, который изменили до версии 5.03.

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По формату версии 5.01, приведенному в приложении № 2 к приказу ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ идет передача документа, в котором стоимость прослеживаемого товара не указывается в качестве отдельного показателя.

Однако и сейчас по прослеживаемым товарам рекомендуется передавать документ по формату, приведенному в приложении № 1 к приказу, так как в нем предусмотрены все показатели, необходимые при составлении счета-фактуры по прослеживаемым товарам, в частности, их стоимость.

Порядок действий для начала применения нового формата стоит уточнить у своего оператора ЭДО. Возможно будет достаточно просто обновить программное обеспечение.