Как выставить счет-фактуру на аванс по аренде

Если арендатор вносит предоплату по аренде, то организации необходимо выставить счет-фактуру на аванс. Разбираемся с порядком выставления документа и с нюансами определения аванса.

Если получен платеж, который в день получения нельзя зачесть в счет погашения задолженности за товары (работы, услуги), но в будущем можно зачесть, то это аванс. А значит, нужно сформировать счет-фактуру и начислять НДС.

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В случае аренды можно применять разъяснения Минфина из письма от 06.03.2009 № 03-07-15/39, в котором сказано:

«По договорам на поставку товаров (оказание услуг), предусматривающим особенности, связанные с непрерывными долгосрочными поставками товаров (оказанием услуг) в адрес одного и того же покупателя, составлять счета-фактуры по оплате, полученной в счет таких поставок товаров (оказания услуг), и выставлять их покупателям, возможно не реже одного раза в месяц не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.

При этом составление счетов-фактур должно производиться поставщиками в том налоговом периоде, в котором получена сумма предварительной оплаты. Такой порядок возможен, так как НК не определено понятие оплаты, поэтому в данном случае предварительной оплатой можно считать разницу, образовавшуюся по итогам месяца между полученными суммами оплаты и стоимостью отгруженных в данном месяце товаров (оказанных услуг).

По мнению Минфина в таких счетах-фактурах следует указывать сумму предварительной оплаты, полученной в соответствующем месяце, в счет которой в этом месяце товары (услуги) не отгружались (не оказывались). То есть авансом считается сумма, которая не зачитывается до конца месяца.