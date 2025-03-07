Могут ввести оплату за праздничные дни в отпуске

Предположим, сотрудник с окладом 50 тыс. рублей ушел в отпуск на 28 дней с 27.12.2024 по 31.01.2025. Весь январь он не будет работать.

СДЗ для отпуска = 50 000 х 12 / (29,3 х 12) = 1 706,48 руб.

Это значительно меньше, чем обычная зарплата сотрудника.

А если сотрудник уйдет в отпуск на весь сентябрь, то его отпускные составят: 1 706,48 х 30 = 51 194,40 руб.

Вывод: отпуск в месяцы, где много праздников, в материальном плане не выгоден.

История с выходным пособием

Аналогичная ситуация складывалась с выходным пособием при сокращении, когда за январь уволенные получали значительно меньше, чем оклад. В этой проблеме разбирался Конституционный суд.

Суть проблемы такая:

Сотрудницу уволили 28 декабря и выплатили ей пособие за первый месяц с 29.12 по 28.01.

Средний дневной заработок (СДЗ) считали традиционно: зарплату за 12 месяцев разделили на рабочие дни в этом периоде. К этому расчету претензий нет.

Но потом этот СДЗ умножили на количество рабочих дней в месяце сохранения заработка (с 29.12 по 28.01). А рабочих дней в этом периоде мало и средний заработок получился маленький.

Допустим, оклад сотрудницы 30 тыс. рублей и весь год она работала без отпусков и больничных. Рабочих дней в году – 247.

СДЗ = 360 000 / 247 = 1 457,49.

Если бы выходное пособие платили, например, за март, то уволенная получила бы 1 457,49 х 21 = 30 607,29. В этом случае женщина была бы не в обиде, потому что ей реально сохранили ее обычный заработок.

Но дело было не в марте, а в январе. И ей оплатили за 15 рабочих дней: 1 457,49 х 15 = 21 862,35. Это на четверть меньше ее обычной зарплаты.

Уволенная обратилась в суд, который подтвердил, что бухгалтер все правильно посчитал по нормам постановления № 922. Но женщина не сдавалась, дошла до Конституционного суда и добилась справедливости.

Она хотела оспорить пункт 9 порядка расчета среднего заработка по постановлению № 922. С этим пунктом все нормально, сказал КС, но применяют его бухгалтеры неправильно.

Независимо от способа подсчета среднего заработка, даты увольнения, наличия в первом месяце после увольнения праздничных дней, выходное пособие не должно быть меньше зарплаты.