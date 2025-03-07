Могут ввести оплату за праздничные дни в отпуске

Что случилось
Скоро на замену постановлению Правительства № 922 по расчету среднего заработка придет новый нормативный акт. Считать средний заработок для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.
Проект новых правил расчета среднего заработка опубликован на федеральном портале.
Этот документ мы подробно разбирали тут.
Когда этот проект был на общественном обсуждении, бухгалтеры предложили внести в него поправки.
Некоторые их них частично учтены, то есть проект будет доработан с учетом поступивших предложений.
Что предложили исправить
Предложение, которое частично учтено при доработке проекта, касается оплаты праздничных дней в отпуске.
Поясним, праздничные дни в дни отпуска не включаются. Соответственно, за них не платят отпускные.
Например, весь январь сотрудник был в отпуске, но отпускные он получит только за 23 январских дня, так как 8 дней января в отпуск не включаются. В итоге за январь сотрудник получит значительно меньше, чем оклад, который он обычно получает.
Отпускные в январе
Предположим, сотрудник с окладом 50 тыс. рублей ушел в отпуск на 28 дней с 27.12.2024 по 31.01.2025. Весь январь он не будет работать.
СДЗ для отпуска = 50 000 х 12 / (29,3 х 12) = 1 706,48 руб.
За 23 январских дня отпуска отпускные составят 1 706,48 х 23 = 39 249,04 руб.
Это значительно меньше, чем обычная зарплата сотрудника.
А если сотрудник уйдет в отпуск на весь сентябрь, то его отпускные составят: 1 706,48 х 30 = 51 194,40 руб.
Вывод: отпуск в месяцы, где много праздников, в материальном плане не выгоден.
История с выходным пособием
Аналогичная ситуация складывалась с выходным пособием при сокращении, когда за январь уволенные получали значительно меньше, чем оклад. В этой проблеме разбирался Конституционный суд.
Суть проблемы такая:
Сотрудницу уволили 28 декабря и выплатили ей пособие за первый месяц с 29.12 по 28.01.
Средний дневной заработок (СДЗ) считали традиционно: зарплату за 12 месяцев разделили на рабочие дни в этом периоде. К этому расчету претензий нет.
Но потом этот СДЗ умножили на количество рабочих дней в месяце сохранения заработка (с 29.12 по 28.01). А рабочих дней в этом периоде мало и средний заработок получился маленький.
Допустим, оклад сотрудницы 30 тыс. рублей и весь год она работала без отпусков и больничных. Рабочих дней в году – 247.
СДЗ = 360 000 / 247 = 1 457,49.
Если бы выходное пособие платили, например, за март, то уволенная получила бы 1 457,49 х 21 = 30 607,29. В этом случае женщина была бы не в обиде, потому что ей реально сохранили ее обычный заработок.
Но дело было не в марте, а в январе. И ей оплатили за 15 рабочих дней: 1 457,49 х 15 = 21 862,35. Это на четверть меньше ее обычной зарплаты.
Уволенная обратилась в суд, который подтвердил, что бухгалтер все правильно посчитал по нормам постановления № 922. Но женщина не сдавалась, дошла до Конституционного суда и добилась справедливости.
Она хотела оспорить пункт 9 порядка расчета среднего заработка по постановлению № 922. С этим пунктом все нормально, сказал КС, но применяют его бухгалтеры неправильно.
Независимо от способа подсчета среднего заработка, даты увольнения, наличия в первом месяце после увольнения праздничных дней, выходное пособие не должно быть меньше зарплаты.
Об этом говорится в определении КС от 13.11.2019 № 34-П.
Минтруд выпустил письмо от 11.03.2011 № 14-1/ООГ-2066, в котором говорится, что средний заработок для выходного пособия надо считать путем умножения СДЗ на количество рабочих и нерабочих праздничных дней в периоде, подлежащем оплате.
То есть в примере, описанном выше, умножать СДЗ надо не на 15, а на 23 (15 рабочих + 8 праздничных).
А чем отпускные хуже?
Выводы, которые сделали судьи по выходному пособию, теперь предлагают учесть при составлении новых правил расчета среднего, в том числе, для отпуска, чтобы раз и навсегда решить эту проблему и людям не приходилось судиться.
Сейчас этот вопрос имеет различное толкование разными судами, единообразие по формуле, которую следует применять, еще не достигнуто, сетует автор предложения.
«Поэтому лучше все урегулировать на уровне нормативного акта. Ибо неурегулированность данного вопроса будет порождать судебные иски по оплате нерабочих праздничных дней, на который продлевался период отпуска», – пишет участник обсуждения проекта.
Минтруд ответил, что предложение частично учтено.
Как конкретно изменится порядок расчета среднего заработка, пока не известно.
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