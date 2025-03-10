Облачная касса для онлайн-торговли: сэкономьте время и деньги с PayKeeper

Подавляющее большинство компаний и ИП должны использовать онлайн-кассу по закону 54-ФЗ. Это касается интернет-магазинов, онлайн-сервисов, служб доставки — всех, кто принимает платежи от клиентов-физлиц. Но что делать, когда ваш бизнес только начинает путь и пока не располагает внушительным бюджетом?
Знакомая ситуация: вы развиваете свое дело, но у вас нет возможности вложить значительные средства в покупку и обслуживание нескольких кассовых аппаратов. Каждое устройство — это не только затраты на приобретение, но и регулярные расходы на техническое обслуживание, замену фискальных накопителей, обновление программного обеспечения.
При этом параллельно нужно решать вопрос с подключением эквайринга и интеграцией его с кассовым аппаратом.
Чтобы вы могли сосредоточиться на развитии своего продукта, а не на административных вопросах, связанных с приемом платежей, PayKeeper предлагает решение — облачную кассу «под ключ». Задача сервиса — подключить ККТ к вашему интернет-магазину в кратчайшие сроки. От вас требуется подписать только один документ, остальное сделают специалисты PayKeeper.
PayKeeper Касса — один из лидеров среди облачных решений
Облачная касса — это разновидность контрольно-кассовой техники, которая не требует установки устройства на месте продаж. Фактически касса располагается вне места расчета с покупателем, а все операции выполняются через интернет.
Облачная касса PayKeeper — это не громоздкое оборудование, а удобный сервис, доступный из любой точки мира через веб-интерфейс или мобильное приложение. Сам кассовый аппарат физически находится в защищенном дата-центре PayKeeper, который обеспечивает бесперебойную работу техники.
PayKeeper — один из крупнейших сервисов облачных касс по количеству подключенных клиентов. За более чем пять лет присутствия на кассовом рынке компания зарекомендовала себя как надежный партнер для тысяч предпринимателей. Сегодня у сервиса более семи тысяч активных онлайн-касс.
PayKeeper контролирует весь процесс производства благодаря собственной лаборатории микроэлектроники. Касса от первого до последнего компонента собирается в России и специально оптимизирована под специфику электронной коммерции и интернет-продаж.
Кому подойдет решение PayKeeper Касса
Облачная касса подходит для разных видов бизнеса:
Онлайн-сервисы, интернет-магазины. Прием платежей на своем сайте или в соцсетях, а также выдача клиентам фискальных чеков в полном соответствии с законом 54-ФЗ.
Мобильные точки продаж. Для работы на выставках, конференциях и ярмарках — прием платежей без громоздкого оборудования через любое устройство с интернетом.
Транспортные услуги. Для такси и других видов пассажирских перевозок — водители могут пробивать чеки через смартфон без установки физической кассы в каждом автомобиле.
Доставка и пункты выдачи. Для курьерских служб и пунктов выдачи товаров — мгновенная фискализация платежей на месте без дополнительного оборудования.
Одну PayKeeper Кассу могут одновременно использовать несколько сотрудников организации. Это сокращает расходы бизнеса: не придется покупать дорогостоящие терминалы оплаты и отдельные кассы для каждого курьера или продавца.
PayKeeper Касса — это выгодно
PayKeeper Касса предлагает простой и понятный тариф. В месяц вы платите всего 1 900 рублей. Если вносите оплату сразу за два года и более — тариф будет ниже и составит 1 520 рублей в месяц.
В эту стоимость входит:
аренда ККТ PayKeeper;
годовое обслуживание в ОФД;
круглосуточная техническая поддержка.
На старте работы также потребуется приобрести фискальный накопитель на 15 или на 36 месяцев — в зависимости от системы учета и особенностей работы. Других расходов на оборудование и обслуживание нет.
Мобильное приложение для приема оплат
Мобильное приложение PayKeeper превращает ваш смартфон в полноценную кассу. Вы получаете все инструменты для работы с платежами на ходу:
Возможность выдавать чеки за наличный расчет. Оформляйте чеки прямо в приложении по факту передачи товара или оказания услуги.
Прием платежей по QR-коду с комиссией от 0,4%. Предложите клиентам современный способ оплаты с минимальной комиссией. QR-код СБП можно показать на экране смартфона, распечатать или отправить покупателю в виде изображения.
Платежи по банковской карте с комиссией от 1,85%. Принимайте оплату любыми популярными банковскими картами — Visa, MasterCard, МИР — без дополнительных терминалов и сложных настроек.
Оплата с помощью платежной ссылки. Отправляйте клиентам ссылки на оплату через электронную почту, мессенджеры, социальные сети или SMS.
Простая интеграция с любыми системами
Решение предоставляет широкие возможности интеграции с вашей инфраструктурой:
Более 300 готовых модулей для популярных CMS и платформ электронной коммерции.
Универсальный платежный виджет для быстрого внедрения на любой сайт.
Гибкие API для интеграции с социальными сетями, CRM- и бухгалтерскими системами.
Интеграция с вашим интернет-эквайрингом.
Также сервис сотрудничает с 30 российскими банками в рамках партнерской программы по эквайрингу — это позволяет подобрать оптимальные условия приема безналичной оплаты для каждого клиента.
Независимо от сложности вашей IT-инфраструктуры, PayKeeper Касса органично впишется в уже работающие процессы.
Экспертная помощь в регистрации ККТ в ФНС
Специалисты PayKeeper предоставляют поддержку при постановке кассы на учет в ФНС. Вы можете получить:
Дистанционную помощь в подготовке заявления — специалисты помогут заполнить все документы через AnyDesk, Zoom, Яндекс Телемост и другие платформы.
Детальные видеоинструкции для самостоятельной регистрации, адаптированные отдельно для ИП и ООО.
Персональные консультации при подготовке бумажного заявления и посещении ФНС.
С PayKeeper регистрация кассы становится простой формальностью, а не сложным бюрократическим процессом. Специалисты сервиса решают технические и организационные вопросы, а вы можете сосредоточиться на развитии бизнеса.
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