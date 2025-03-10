Облачная касса для онлайн-торговли: сэкономьте время и деньги с PayKeeper

Подавляющее большинство компаний и ИП должны использовать онлайн-кассу по закону 54-ФЗ. Это касается интернет-магазинов, онлайн-сервисов, служб доставки — всех, кто принимает платежи от клиентов-физлиц. Но что делать, когда ваш бизнес только начинает путь и пока не располагает внушительным бюджетом?

Знакомая ситуация: вы развиваете свое дело, но у вас нет возможности вложить значительные средства в покупку и обслуживание нескольких кассовых аппаратов. Каждое устройство — это не только затраты на приобретение, но и регулярные расходы на техническое обслуживание, замену фискальных накопителей, обновление программного обеспечения.

При этом параллельно нужно решать вопрос с подключением эквайринга и интеграцией его с кассовым аппаратом.