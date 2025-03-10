В чем разница между анализом счета и оборотно-сальдовой ведомостью в 1С

В программе 1С есть два стандартных отчета: анализ счета и оборотно-сальдовая ведомость. Разбираемся, чем они отличаются и когда целесообразно использовать каждый отчет.

В оборотно-сальдовой ведомости отражается информация об остатках на начало, оборотах по дебету и кредиту и остатках на конец указанного периода по соответствующему счету бухгалтерского учета.

А в анализе по счету появляется информация об оборотах выбранного счета в корреспонденции с другими счетами за период, то есть счет перехода средств и конечный счет, а также уход-приход сумм.

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Если организация хочет узнать о проданном товаре или остатках, то она может построить оборотно-сальдовую ведомость по счету 41. В анализе также есть эта информация, но этот отчет пригодится скорее для того, чтобы узнать, на какие счета был списан товар.

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