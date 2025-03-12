Как бизнес заплатил 20 миллионов рублей за «неправильных» ИП

История, которая могла бы войти в учебник для предпринимателей, случилась в Хабаровске. В компанию-дистрибьютор пришла выездная налоговая проверка. Инспекторы выяснили: ИП, с которыми сотрудничала компания, фактически выполняли трудовые функции. Итог — почти 20 млн рублей доначисленных налогов, пени и штрафов.

Алексей Третьяков, эксперт онлайн-бухгалтерии Контур.Эльба, изучил ситуацию.

Как работала схема

Оформлять работников как ИП вместо того, чтобы заключать трудовой договор — схема, которая хорошо известна налоговым инспекторам. Так компании экономят на налогах.

Если компания берет человека в штат, она платит за него налоги: 13% НДФЛ и до 30% страховых взносов. Для малого бизнеса это серьезные расходы. А если заключить договор с ИП, налогов нет — бизнес просто оплачивает услуги. И есть еще один плюс — увольнение. Трудовой договор требует официального расторжения, а с ИП проще: достаточно уведомить, что услуги больше не нужны.

Сотрудничество компании с ИП как с сотрудником имеет свои особенности. ИП нередко работает на упрощенной системе (УСН), где налог 6% плюс фиксированные страховые взносы — и чтобы сотрудник не потерял в доходе, работодатель часто компенсирует разницу. Более того, компания зачастую берет на себя его бухгалтерию: считает доход, сдает отчетность, следит за сроками уплаты налогов.

Такой схемой пользовалась и компания — дистрибьютор фильтров для воды, зубной пасты и удобрений. В пяти регионах у нее было всего два штатных сотрудника — генеральный и исполнительный директор. Все остальные функции — логистику, бухгалтерию, продажи, склад — выполняли ИП.

Документы выглядели безупречно: гражданско-правовые договоры на оказание услуг. Но выездная проверка налоговой инспекции заподозрила схему. Налоговики запросили договоры, акты, кассовые документы, допросили ИП — и сложили все кусочки пазла. Ситуация была очевидной: компания пыталась сэкономить на налогах, оформляя сотрудников как «независимых подрядчиков». В итоге инспекция переквалифицировала договоры в трудовые по п. 3 ч. 2 ст. 45 НК.

Какие признаки трудовых отношений нашла налоговая

ФНС выявила ряд признаков, которые указывали на фиктивность договорных отношений.

Постоянные объявления о вакансиях . Компания четыре года размещала объявления о найме сотрудников с режимом работы «полная занятость» — но официально трудоустроила только двух человек.

Массовая регистрация ИП перед началом работы с компанией . Многие «предприниматели» получили статус ИП буквально за несколько дней до заключения договора, а после расторжения контрактов сразу же снимались с учета. То есть открыть ИП — это было условием трудоустройства.

Идентичные договоры . Все соглашения с ИП были шаблонными, без индивидуальных условий, с единым принципом нумерации — это указывало на то, что проекты договоров создавались одним лицом.

Контроль со стороны компании . ИП не могли свободно выбирать клиентов и подчинялись внутренним регламентам компании: у всех них был график рабочего времени, отпуска. Многие ездили в командировки — а некоторые даже прошли за счет компании курсы повышения квалификации. И кстати: в регистрационных листах обучающиеся указали компанию постоянным местом работы — что еще раз подтвердило зависимость ИП от компании.

Отсутствие расходов на предпринимательскую деятельность . У «предпринимателей» не было трат на аренду офисов, рекламу, продвижение, оборудование, персонал. Основные расходы покрывались за счет компании-работодателя — как это и происходит в нормальных трудовых отношениях.

Совпадение IP-адресов . Электронные письма, банковские операции и отчеты с ИП отправлялись с тех же IP-адресов, что и корпоративная почта компании. Значит, ИП постоянно работали в офисе компании.

Регулярные выплаты как зарплата . Несмотря на то, что договоры предусматривали оплату за выполненные работы, расчеты проходили стабильно раз в месяц в определенную дату. Больше того: по банку платежи часто проходили именно с пометкой «зарплата».

Использование корпоративных ресурсов. «Подрядчики» пользовались служебными телефонами, офисной техникой и даже корпоративными печатями компании.

Все эти факторы позволили ФНС сделать вывод, что компания скрывало трудовые отношения под видом гражданско-правовых договоров.

Сколько в итоге заплатит компания

Результаты проверки оказались для бизнеса катастрофическими. За три года работы по схеме с ИП компании доначислили:

8 140 543 рублей страховых взносов,

5 123 899 рублей НДФЛ,

280 393 рублей и 3 259 416 рублей штрафов за неуплату налогов.

Кроме того, инспекторы выявили недоплату налога на прибыль, но это уже отдельная история. А на всю сумму недоимки начислили пени — 6 199 958 рублей.

В общей сложности доначислено почти 20 миллионов рублей. В попытке оспорить претензии компания обратилась в суд — но и арбитражный, и кассационный суды поддержали налоговиков. Все эти деньги компании придется выплатить.

Как работать с ИП и самозанятыми без риска

Бизнес может свободно привлекать подрядчиков — но важно, чтобы сотрудничество не маскировало трудовые отношения. Вот несколько принципов, которые помогут избежать проблем:

Договор должен быть «на результат», а не на процесс. Укажите конкретные задачи, сроки и критерии приемки. Например, в договоре с экспедитором прописывается перевозка груза из пункта А в пункт Б в указанную дату — без постоянного графика и рабочих смен. Если вам нужно сотрудничать с ИП, пусть они работают на проектной основе, а не выполняют ежедневные рутинные задачи в офисе. Исполнитель не должен подчиняться внутреннему распорядку компании. Он не участвует в собраниях сотрудников, не получает выговоров и премий. Если человек ежедневно посещает офис, подчиняется приказам, получает стабильную оплату и не работает с другими заказчиками — это сотрудник, а не подрядчик. У подрядчика должны быть свои ресурсы. Рабочее место, автомобиль, инструменты, расходные материалы — все это обеспечивает себе сам исполнитель, а не компания. Налоговые и бухгалтерские вопросы подрядчик решает сам. Бизнес не контролирует его налоговую отчетность и не компенсирует страховые взносы.

Не экономьте на налогах незаконными методами. Налоговики с каждым годом становятся внимательнее. Если схема «сотрудничества» с работником кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой — скорее всего, так и есть.

И помните: формальные документы не спасут, если реальность говорит об обратном. Даже если у вас идеальные договоры с подрядчиками, налоговая будет анализировать фактическую деятельность.