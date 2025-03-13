Как оплатить командировку сотруднику

За период командировки нельзя выплачивать сотруднику зарплату. Расчет таких выплат происходит из учета среднего заработка. Рассказываем, как правильно начислить выплаты по командировке.

За период командировки рассчитывается и выплачивается средний заработок. Когда сотрудника направляют в командировку, ему гарантируют сохранение места работы и среднего заработка согласно ст. 167 ТК.

Порядок расчета среднего заработка для оплаты командировок установлен положением, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Рассчитанную по этим правилам сумму нужно выплатить сотруднику.

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Если вместо среднего заработка сотруднику выплачивается зарплата, то работодателя могут привлечь к административной ответственности за нарушение трудового законодательства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП — предупреждение или наложение штрафа. Размеры санкций такие:

для должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тыс. руб .

для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Если сумма среднего заработка окажется ниже причитающейся зарплаты, то произойдет недоплата. В таком случае можно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о доплате за период командировки до размера месячной зарплаты. Также положение о доплате можно предусмотреть в локальном нормативном акте для всех сотрудников.

Сроки перечисления доплаты законодательством не установлены, поэтому это можно сделать в обычные сроки выплаты зарплаты.