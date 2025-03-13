Подотчет, командировки

Как оплатить командировку сотруднику

За период командировки нельзя выплачивать сотруднику зарплату. Расчет таких выплат происходит из учета среднего заработка. Рассказываем, как правильно начислить выплаты по командировке.
Как оплатить командировку сотруднику
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

За период командировки рассчитывается и выплачивается средний заработок. Когда сотрудника направляют в командировку, ему гарантируют сохранение места работы и среднего заработка согласно ст. 167 ТК

Порядок расчета среднего заработка для оплаты командировок установлен положением, утв. постановлением Правительства от 24.12.2007 № 922. Рассчитанную по этим правилам сумму нужно выплатить сотруднику. 

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Если вместо среднего заработка сотруднику выплачивается зарплата, то работодателя могут привлечь к административной ответственности за нарушение трудового законодательства по ч. 1 ст. 5.27 КоАП — предупреждение или наложение штрафа. Размеры санкций такие:

  • для должностных лиц и ИП — от 1 до 5 тыс. руб.

  • для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. руб.

Если сумма среднего заработка окажется ниже причитающейся зарплаты, то произойдет недоплата. В таком случае можно заключить дополнительное соглашение к трудовому договору о доплате за период командировки до размера месячной зарплаты. Также положение о доплате можно предусмотреть в локальном нормативном акте для всех сотрудников.

Сроки перечисления доплаты законодательством не установлены, поэтому это можно сделать в обычные сроки выплаты зарплаты.

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