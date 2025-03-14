Скрытые уловки банков: 5 пунктов договора, которые заставят вас платить больше

Банки обычно напрямую не нарушают законы, хотя случается и такое. Но часто сотрудники могут хитрить, причем советы по таким уловкам обычно раздаются сверху, от руководства. Давайте разберемся со скрытыми ловушками.

Комиссии за дополнительные услуги

Открыли кредитку, а через месяц видите списание за смс-уведомления или страховку, которую подключили автоматически. Закон «О банках и банковской деятельности» гласит, что банк обязан информировать клиента обо всех условиях договора.

Но на деле информация о таких платежах часто теряется в длинных текстах или подается так, что сразу и не разберешь. Часто тарифы надо скачивать отдельным файлом на много страниц с сайта банка или из приложения.

Штрафы за досрочное погашение

Гражданский кодекс в ст. 809 разрешает банкам устанавливать плату за пользование кредитом, но с 2011 года, после изменений в законе «О потребительском кредите» № 353-ФЗ, заемщик имеет право гасить долг досрочно без штрафов. Однако это касается только потребкредитов, а вот с ипотекой или автокредитом банки могут выкручиваться.

Проверяйте раздел договора про порядок погашения. Иногда там пишут, что при досрочке сначала гасят проценты за весь срок, а потом уже основной долг. Или ставят минимальную сумму досрочного платежа, из-за чего мелкими частями закрыть кредит не выйдет.

Плавающие ставки

В договоре может быть пункт, что ставка привязана к ключевой ставке Центробанка или какому-нибудь индексу вроде MosPrime. А еще бывает, что ставка фиксированная только на первые месяцы, а потом становится плавающей.

Скрытые платежи за обналичивание

Вроде бы уже все запомнили, что с обычных кредиток не надо снимать нал и переводить средства на другой счет, а то будет плата за такие действие.

Но иногда банк рекламирует: снимайте деньги с кредитной карты без комиссии. Но оказывается, что на такие операции не распространяется грейс-период — то есть срок, когда лимитом карты можно пользоваться без %.

Так что, если вам нужна услуга снятия, ищите кредитки, где есть снятие без комиссии и в грейс. Такие продукты сейчас есть, но там всегда установлена определенная сумма на месяц.

Автоматическое продление и подписки

Оформили вклад с хорошей ставкой на три месяца, а потом он продлевается на год, но уже под 5% вместо 20%. Или подключили подключили демо-период на платную услугу вроде анализа расходов, а она каждый месяц списывает деньги, пока вы сами не отключите. Там первый месяц был бесплатно, а дальше — уже за денежки.

С кредитками — та же история. Подключили страховку на первый год, а она автоматически продлевается.