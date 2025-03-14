ООО работает с белорусским ИП: нужно ли сдавать расчет сумм, выплаченных иностранным организациям

Российские организации, работающие с иностранными контрагентами, обязаны подавать расчет сумм, выплачиваемых таким компаниям. Разбираемся, относится ли это правило к ИП, зарегистрированному в Белоруссии.

Налог на доходы иностранных организаций не относится к ИП, так как он является физлицом. Такой контрагент не имеет отношения к этому налогу и расчету. Кроме того, при работе с иностранными организациями не все операции указываются в расчете.

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Налоговый расчет о суммах, выплаченных иностранным организациям, сдают агенты по налогу на прибыль. То есть в случаях, когда зарубежная компания обязана уплачивать российский налог на доходы (при этом у нее не должно быть в РФ представительства или филиала).

По п. 1 ст. 306 НК налог на прибыль иностранная организация обязана уплачивать при получении доходов от источников в РФ (перечень представлен в ст. 309 НК). Доходы иностранных организаций, полученные от сделок по реализации товаров в адрес российских лиц не на территории РФ, не указаны в ст. 309 НК.

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