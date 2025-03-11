Нужно ли удерживать НДФЛ у белорусского ИП

Если организация заключила договор с белорусским ИП на оказание услуг через интернет, то неясно: нужно ли удерживать НДФЛ.

Ситуация: организация заключила договор с белорусским ИП. Он выполняет услуги через сеть интернет за пределами РФ. ИП является нерезидентом РФ, но уплачивает все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Белоруссии.

Если ИП зарегистрирован в Белоруссии это не означает, что в РФ он также выступает предпринимателем. В общем случае НДФЛ удерживается, если местом получения дохода считается Россия.

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В пп. 3 п. 6 ст. 208 НК указано, что если исполнитель оказывает услуги через интернет с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в России, то такие доходы считаются полученными в РФ при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:

физическое лицо является налоговым резидентом РФ;

доходы получены физическим лицом на счет, открытый в банке, находящемся на территории РФ;

источники выплаты доходов — это российские организации, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также обособленные подразделения иностранных организаций в РФ.

А значит, если работы выполняются через интернет и попадают под эту норму, то доход считается полученным от источника в РФ и облагается НДФЛ даже у нерезидентов.

Однако если исполнитель оказывает услуги без использования российских IP-адресов, доменных имен и др., то НДФЛ удерживать не нужно.

С Беларусью есть Соглашение об избежании двойного налогообложения. Если доход выплачивается российской организацией, то он подлежит налогообложению в РФ. Организация должна предоставить белорусскому ИП справку о доходах, чтобы он самостоятельно подал декларацию и заявляет там удержанный НДФЛ, чтобы не было двойного налогообложения.

Несмотря на то, что с точки зрения НДФЛ иностранный ИП не считается ИП, он таковым считается для НДС согласно Письму Минфина от 13.01.2022 № 03-07-08/1108.

В случае приобретения российской стороной услуг из стран ЕАЭС место реализации определяется в соответствии с Приложением № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

Согласно этому документу, местом реализации считается место нахождения покупателя если выполнены: «работы, услуги по разработке программного обеспечения для любых видов электронных устройств и баз данных (программных средств и информационных продуктов для любых видов электронных устройств), их адаптации и модификации, сопровождению (обслуживанию) и доработке таких программ и баз данных (за исключением услуг в электронной форме)». А это значит, что организация должна удерживать НДС.