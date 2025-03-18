Как провести выкуп товара на маркетплейсе

При работе с маркетплейсами важно верно отражать все операции: возвраты от покупателей, услуги онлайн-площадки. Разбираемся, как в бухгалтерском учете провести выкуп товара на маркетплейсе.

Ситуация: продавцу необходимо сделать корректировку долга на выкуп товара на Ozon. Как правильно провести такую операцию в бухучете?

Маркетплейс перечисляет средства за выкуп товара отдельным платежом. Способ отражения в бухучете зависит от того, как организация проводит поступление денег.

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Если по договору с покупателем (маркетплейсом), то все операции проходят по счету 62:

реализация отражается проводками: Дт 62 — Кт 90.01 ;

оплата производится проводками: Дт 51 — Кт 62.

Если все поступления (в том числе и за выкуп) проводятся через договор комиссии по счету 76.09, то необходимо сделать перенос задолженности со счета 62 на счет 76. Для этого можно использовать документ «Корректировка долга».

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