ИП на УСН с НДС торгует на маркетплейсе: какой датой проводить доходы в учете

Порядок признания дохода на УСН с НДС 5% при продаже товара через маркетплейс происходит по факту поступления средств от онлайн-площадки. Разбираемся, какой датой стоит проводить доходы при таких операциях.

Сумма дохода в целях определения налоговой базы по УСН определяется по правилам ст. 248 НК: то есть НДС вычитается из суммы доходов. Дату получения дохода при УСН безопаснее определять как день получения маркетплейсом средств от покупателей (см. письмо ФНС от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ и письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123325).

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Учет дохода по дате отчетов о реализации в момент получения маркетплейсом денежных средств больше соответствует позициям ФНС и Минфина, чем ситуация, в которой учет доходов происходит по дате получения денег от маркетплейса на расчетный счет.

Во втором случае сумма НДС вычитается из поступившей оплаты и вносится в КУДиР за минусом НДС в день поступления денег на расчетный счет.

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