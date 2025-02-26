ИП на УСН с НДС торгует на маркетплейсе: какой датой проводить доходы в учете

Сумма дохода в целях определения налоговой базы по УСН определяется по правилам ст. 248 НК: то есть НДС вычитается из суммы доходов. Дату получения дохода при УСН безопаснее определять как день получения маркетплейсом средств от покупателей (см. письмо ФНС от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@ и письмо Минфина от 06.12.2024 № 03-11-11/123325).
Научитесь учитывать доходы и расходы на маркетплейсе с учетом изменений по УСН на Весенней конференции для бухгалтеров «БухВесна-2025». 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году.
На Конференции вы сможете лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Купить билет.
Учет дохода по дате отчетов о реализации в момент получения маркетплейсом денежных средств больше соответствует позициям ФНС и Минфина, чем ситуация, в которой учет доходов происходит по дате получения денег от маркетплейса на расчетный счет.
Во втором случае сумма НДС вычитается из поступившей оплаты и вносится в КУДиР за минусом НДС в день поступления денег на расчетный счет.
Читайте также на тему маркетплейсов:
Начать дискуссию