НДФЛ 2025: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Письмо Суть разъяснений

Письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/720@ Декларацию 3-НДФЛ примут, даже если там не указаны данные паспорта.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-04-05/120918 Для продления патента оплатить фиксированный НДФЛ надо заранее.

Письмо Минфина от 26.08.2024 № 03-04-05/80391 Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

Письмо Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543 К уральским РК тоже применяется двухступенчатая шкала НДФЛ.

Письмо ФНС от 20.01.2025 № БС-4-11/380@ Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая.

Письмо ФНС от 29.01.2025 № БС-16-11/23@ Поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ.

Письмо Минфина от 11.10.2024 № 03-04-09/99035 Неработающая жена не может получить имущественный вычет вместо мужа.

Письмо Минфина от 17.01.2025 № 03-04-05/2899 Больничные тоже облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-04-05/95504 При продаже имущества продавец-физлицо сам платит свой НДФЛ.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-04-05/366 При разделении подаренного земельного участка 3-летний срок владения для НДФЛ трансформируется в 5-летний.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-04-05/24664 Если права на вычет по покупке квартиры уже нет, можно получить вычет на ипотечные проценты.

Письмо ФНС от 31.01.2025 № БС-4-11/881@ Можно получить имущественный вычет на квартиру, купленную на деньги за погибшего участника СВО.

Письмо Минфина от 27.02.2024 № 03-04-05/16960 Профвычет ИП на ОСНО формируется по аналогии с расходами для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-04-05/1156 Наследнику начислят НДФЛ с процентов по унаследованному вкладу.

Письмо Минфина от 20.01.2025 № 03-04-05/4010 Необлагаемую матпомощь можно выплачивать сотрудникам несколько раз в год.

Письмо ФНС от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/465@ В справке для соцвычета по НДФЛ должен быть штрих-код.

Письмо Минфина от 11.11.2024 № 03-04-05/99392 С 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-04-05/25741 Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья с детьми должна купить новую.

Письмо Минфина от 29.10.2024 № 03-04-05/105273 Обманутые дольщики платят НДФЛ при продаже жилья, полученного взамен обещанного.

Письмо Минфина от 03.02.2025 № 03-04-05/9326 Минфин разрешил для НДФЛ учесть расходы на покупку земли при ее продаже после размежевания.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-04-05/128199 С 2024 года срок владения для НДФЛ при перепланировке квартир считают по-новому.

Письмо Минфина от 25.10.2024 № 03-04-06/103694 Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-04-05/113027 При выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-04-05/24663 Вычет по НДФЛ в 1 млн рублей при продаже квартиры делится между всеми собственниками.

Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-04-05/106637 Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-04-05/448 Доход от подаренных или унаследованных ценных бумаг для НДФЛ можно уменьшить на расходы.

Письмо Минфина от 18.11.2024 №03-04-06/113984 При продаже ценных бумаг НДФЛ платит налоговый агент.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-04-06/321 При увольнении в связи с выходом на пенсию вычеты по взносам в НПФ не пересчитывают.

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1274@ С 2024 года за детские доли в квартире по маткапиталу не надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-04-05/2866 Если налоговый агент не удержал НДФЛ, его надо уплатить или 1 декабря, или 1 июля.