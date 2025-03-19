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Обзоры для бухгалтера

НДФЛ 2025: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Январь 2025

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 12.11.2024 № 03-04-05/111707

Для стандартных вычетов новый сотрудник должен принести справку со старой работы.

Письмо Минфина от 05.11.2024 № 03-04-05/108732

Можно получить имущественный вычет, даже если в детстве за вас его уже получили родители.

Письмо Минфина от 05.08.2024 № 03-04-05/73050

Для жены срок владения жильем, оформленным на мужа, для НДФЛ считают от даты его покупки.

Письмо Минфина от 23.10.2024 № 03-04-05/103026

Доход от продажи жилья для НДФЛ сравнивают с 70% кадастровой стоимости и уменьшают на вычет.

Письмо Минфина от 22.11.2024 № 03-04-06/117554

С 2025 года для НДФЛ выходное пособие при увольнении надо пересчитать по правилам для декретных.

Письмо Минфина от 06.11.2024 № 03-04-05/109361

Лишение родительских прав не лишает права на стандартный вычет по НДФЛ.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126022

При покупке автомобиля имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 02.08.2024 № 03-04-05/72300

При продаже нежилого помещения имущественный вычет составляет 250 тыс. рублей, а не 1 млн.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-04-05/126512

С 2025 года по-новому надо считать НДФЛ-лимит для выходных пособий.

Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77193

Чтобы семья не платила НДФЛ с продажи квартиры, она должна купить новую – больше или дороже.

Письмо Минфина от 04.12.2024 № 03-04-05/122316

Вдова может получить двойной вычет на ребенка, а разведенная женщина – нет.

Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-04-09/125311

Для расчета матвыгоды по займу в 2025 году применяют наименьшую из двух ставок ЦБ.

Письмо Минфина от 03.09.2024 № 03-04-05/83588

При покупке квартиры у свекра имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 09.09.2024 № 03-04-05/85536

При покупке квартиры у брата имущественный вычет не дадут.

Письмо Минфина от 10.09.2024 № 03-04-05/85657

За унаследованную недвижимость не надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.08.2024 № 03-04-05/77085

Если заемщик вернул вам долг не деньгами, а квартирой, для НДФЛ с ее продажи можно учесть размер займа.

Письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/739@

РК в составе отпускных тоже облагается по другой шкале НДФЛ.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо ФНС от 28.01.2025 № БС-4-11/720@

Декларацию 3-НДФЛ примут, даже если там не указаны данные паспорта.

Письмо Минфина от 02.12.2024 № 03-04-05/120918

Для продления патента оплатить фиксированный НДФЛ надо заранее.

Письмо Минфина от 26.08.2024 № 03-04-05/80391

Единственное жилье можно продать без НДФЛ через 3 года.

Письмо Минфина от 22.10.2024 № 03-04-06/102543

К уральским РК тоже применяется двухступенчатая шкала НДФЛ.

Письмо ФНС от 20.01.2025 № БС-4-11/380@

Вычет НДФЛ положен по страховке на случай смерти, если она не от болезни и несчастного случая.

Письмо ФНС от 29.01.2025 № БС-16-11/23@

Поощрение за орден Мужества облагается НДФЛ.

Письмо Минфина от 11.10.2024 № 03-04-09/99035

Неработающая жена не может получить имущественный вычет вместо мужа.

Письмо Минфина от 17.01.2025 № 03-04-05/2899

Больничные тоже облагаются НДФЛ.

Письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-04-05/95504

При продаже имущества продавец-физлицо сам платит свой НДФЛ.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-04-05/366

При разделении подаренного земельного участка 3-летний срок владения для НДФЛ трансформируется в 5-летний.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-04-05/24664

Если права на вычет по покупке квартиры уже нет, можно получить вычет на ипотечные проценты.

Письмо ФНС от 31.01.2025 № БС-4-11/881@

Можно получить имущественный вычет на квартиру, купленную на деньги за погибшего участника СВО.

Письмо Минфина от 27.02.2024 № 03-04-05/16960

Профвычет ИП на ОСНО формируется по аналогии с расходами для налога на прибыль.

Письмо Минфина от 13.01.2025 № 03-04-05/1156

Наследнику начислят НДФЛ с процентов по унаследованному вкладу.

Письмо Минфина от 20.01.2025 № 03-04-05/4010

Необлагаемую матпомощь можно выплачивать сотрудникам несколько раз в год.

Письмо ФНС от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/465@

В справке для соцвычета по НДФЛ должен быть штрих-код.

Письмо Минфина от 11.11.2024 № 03-04-05/99392

С 2025 года получить НДФЛ-вычет с доходов от процентов по вкладам уже нельзя.

Письмо Минфина от 22.03.2024 № 03-04-05/25741

Чтобы не платить НДФЛ с продажи квартиры, семья с детьми должна купить новую.

Письмо Минфина от 29.10.2024 № 03-04-05/105273

Обманутые дольщики платят НДФЛ при продаже жилья, полученного взамен обещанного.

Письмо Минфина от 03.02.2025 № 03-04-05/9326

Минфин разрешил для НДФЛ учесть расходы на покупку земли при ее продаже после размежевания.

Письмо Минфина от 19.12.2024 № 03-04-05/128199

С 2024 года срок владения для НДФЛ при перепланировке квартир считают по-новому.

Письмо Минфина от 25.10.2024 № 03-04-06/103694

Письмо Минфина от 14.11.2024 № 03-04-05/113027

При выплате физлицу доходов по решению суда надо сообщить в ФНС о невозможности удержать НДФЛ.

Письмо Минфина от 20.03.2024 № 03-04-05/24663

Вычет по НДФЛ в 1 млн рублей при продаже квартиры делится между всеми собственниками.

Письмо Минфина от 31.10.2024 № 03-04-05/106637

Переоформление собственности на квартиру с совместной на долевую не прерывает срок владения для НДФЛ.

Письмо Минфина от 10.01.2025 № 03-04-05/448

Доход от подаренных или унаследованных ценных бумаг для НДФЛ можно уменьшить на расходы.

Письмо Минфина от 18.11.2024 №03-04-06/113984

При продаже ценных бумаг НДФЛ платит налоговый агент.

Письмо Минфина от 09.01.2025 № 03-04-06/321

При увольнении в связи с выходом на пенсию вычеты по взносам в НПФ не пересчитывают.

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1274@

С 2024 года за детские доли в квартире по маткапиталу не надо платить НДФЛ.

Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-04-05/2866

Если налоговый агент не удержал НДФЛ, его надо уплатить или 1 декабря, или 1 июля.

Письмо ФНС от 11.02.2025 № БС-16-11/33@

Переводы с карты на карту не облагаются НДФЛ.

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