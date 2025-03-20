Что делать, если маркетплейс прислал продавцу неверный чек

Если на маркетплейсе пробиваются чеки без НДС, а он должен отражаться, то это считается ошибкой. Разбираемся, что делать в такой ситуации и как отразить в учете начисление НДС на товары.

Принципал и агент могут применять различные системы налогообложения, но это будет отражаться в кассовом чеке. Если агент (маркетплейс) применяет УСН, а принципал — ОСНО, то в чеке на товар принципала должна отражаться ставка НДС. Сумма налога по каждой ставке в соответствующем теге отправится в ФНС.

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Ошибки в указании налоговых ставок и в выделении суммы налога — это ст. 14.5 КоАП. А неверные реквизиты в чеке — нарушение ст. 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Поэтому маркетплейс должен сформировать чеки коррекции по таким ошибкам.

Если у организации не выделен НДС и в договоре не прописано, что сумма налога включается в стоимость товаров, то продавцу придется провести самостоятельный расчет. В счет-фактуре нужно указать цену с НДС и без него, а также размер НДС.

Так как при продаже маркетплейсу организация формирует одну сводную счет-фактуру или справку, в этом документе нужно выделить НДС со всех продаж. Это поможет в дальнейшем корректно заполнить книгу продаж.