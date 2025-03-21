Страховые взносы в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Письмо Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-06/126025. Культурные мероприятия для сотрудников облагаются страховыми взносами.

Письмо Минфина от 21.08.2024 № 03-15-05/78863 Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ.

Письмо ФНС от 27.12.2024 № БС-16-11/379@ Зарплата оленеводов облагается страховыми взносами.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-15-06/124176 На членов совета директоров надо сдавать РСВ, даже если они не получают вознаграждение.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-15-05/121491 Для льготных взносов НКО на УСН должно выполняться условие о доле доходов в прошлом и текущем году.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-05/126139 Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.