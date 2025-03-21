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Обзоры для бухгалтера

Страховые взносы в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас обзор разъяснений Минфина и ФНС по страховым взносам. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Январь 2025

Письмо

Суть разъяснения

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-06/126025.

Культурные мероприятия для сотрудников облагаются страховыми взносами.

Письмо Минфина от 21.08.2024 № 03-15-05/78863

Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ.

Письмо ФНС от 27.12.2024 № БС-16-11/379@

Зарплата оленеводов облагается страховыми взносами.

Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-15-06/124176

На членов совета директоров надо сдавать РСВ, даже если они не получают вознаграждение.

Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-15-05/121491

Для льготных взносов НКО на УСН должно выполняться условие о доле доходов в прошлом и текущем году.

Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-05/126139

Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.

Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134

IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН.

Февраль 2025

Письмо

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 20.12.2024 № 03-15-05/129447

Малый химический бизнес не может применять тариф взносов 7,6%.

Письмо ФНС от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/473@

Пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП.

Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-15-05/5387

Работа по трудовому договору не освобождает ИП от фиксированных взносов.

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@

Обновили контрольные соотношения для РСВ.

Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1279@

Для тарифа взносов 7,6% в обрабатывающем производстве важен код ОКВЭД с точностью до подкласса.

Письмо Минфина от 15.01.2025 № 03-15-06/2074

Типография платит взносы по тарифу 15%, а не 7,6%.

Письмо ФНС от 13.02.2025 № БС-4-11/1350@

Для ИП-бывших военных льгота по фиксированным взносам действует только с июня 2023.

Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-03-05/125126

Минфин отказал IT-компаниям в налоговой льготе при перевозке грузов.

Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-15-06/2446

Пекарня может применять тариф взносов 7,6%.

Письмо Минфина от 22.02.2025 № 03-15-07/17067

Выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами.

Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-15-05/5412

Выходное пособие в 3 средних заработка не облагается страховыми взносами.

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