Страховые взносы в 2025 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Январь 2025
Письмо
Суть разъяснения
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-06/126025.
Культурные мероприятия для сотрудников облагаются страховыми взносами.
Письмо Минфина от 21.08.2024 № 03-15-05/78863
Если компания платила за сотрудников-вьетнамцев взносы по полному тарифу, надо сдать уточненные РСВ.
Письмо ФНС от 27.12.2024 № БС-16-11/379@
Зарплата оленеводов облагается страховыми взносами.
Письмо Минфина от 10.12.2024 № 03-15-06/124176
На членов совета директоров надо сдавать РСВ, даже если они не получают вознаграждение.
Письмо Минфина от 03.12.2024 № 03-15-05/121491
Для льготных взносов НКО на УСН должно выполняться условие о доле доходов в прошлом и текущем году.
Письмо Минфина от 13.12.2024 № 03-15-05/126139
Малый бизнес в торговле и полиграфии начисляет взносы за сотрудников по тарифу 15%, а не 7,6%.
Письмо Минфина от 26.11.2024 № 03-03-06/1/118134
IT-компания платит пониженные вносы и при ОСНО, и при УСН.
Февраль 2025
Письмо
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 20.12.2024 № 03-15-05/129447
Малый химический бизнес не может применять тариф взносов 7,6%.
Письмо ФНС от 16.01.2025 № ЗГ-2-11/473@
Пониженные взносы 15% начинаются с месяца включения в реестр МСП.
Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-15-05/5387
Работа по трудовому договору не освобождает ИП от фиксированных взносов.
Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1275@
Обновили контрольные соотношения для РСВ.
Письмо ФНС от 12.02.2025 № БС-4-11/1279@
Для тарифа взносов 7,6% в обрабатывающем производстве важен код ОКВЭД с точностью до подкласса.
Письмо Минфина от 15.01.2025 № 03-15-06/2074
Типография платит взносы по тарифу 15%, а не 7,6%.
Письмо ФНС от 13.02.2025 № БС-4-11/1350@
Для ИП-бывших военных льгота по фиксированным взносам действует только с июня 2023.
Письмо Минфина от 11.12.2024 № 03-03-05/125126
Минфин отказал IT-компаниям в налоговой льготе при перевозке грузов.
Письмо Минфина от 16.01.2025 № 03-15-06/2446
Пекарня может применять тариф взносов 7,6%.
Письмо Минфина от 22.02.2025 № 03-15-07/17067
Выплаты старшим по дому теперь не облагаются взносами.
Письмо Минфина от 23.01.2025 № 03-15-05/5412
Выходное пособие в 3 средних заработка не облагается страховыми взносами.
Читайте также:
Начать дискуссию