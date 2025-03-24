Утренний бухгалтер № 5851. Новый формат книги продаж можно применять досрочно

Из-за новых ставок НДС 5% и 7% Налоговая служба обновила формат книги продаж. Формально приказ вступит в силу с 1 июля, но можно не ждать.

ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж и обязала налоговиков на местах принимать книгу по новому формату уже с 1 апреля.

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Минфин: для повышенных районных коэффициентов не действует отдельная шкала НДФЛ.

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.

ФНС назвала пять случев, когда при ПСН будет налог по ОСНО.

Внимание ИП: на фиксированные взносы за 2024 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2025 год.

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Разборы законов

— Как открыть обособленное подразделение при УСН

Филиал — это всегда обособленное подразделение (ОП), но не каждое ОП — филиал. Между тем УСН нельзя применять лишь при наличии филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК). Разберем нюансы.

— Импорт из ЕАЭС в 2025 году: изменения в НДС. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем изменения в НДС при импорте из ЕАЭС.

— Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы. Конспект вебинара с видео

Подробно разбираем специфику разделения зарплаты на основную и дополнительную, а также процессы начисления НДФЛ с районных коэффициентов и северных надбавок. Рассказываем об изменении в расчете среднего заработка, порядке применения налоговых вычетов, а также на примерах разберем, как сэкономить работнику на налогах.

— Как проверить, правильно ли СФР начислил пособие по больничному в 2025 году. Мини-курс

Знание кодов в больничном листе поможет не только проверить расчеты СФР, но и избежать собственных ошибок. Например, определить, какие дни рассчитываются из МРОТ или какой процент стажа применять.

— Директор и бухгалтер в одном лице: как оформить. Мини-курс

В свежесозданных фирмах постоянно встает вопрос: может ли директор взять на себя обязанности главного бухгалтера. В мини-курсе расскажем, как это сделать.

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8 Как применять федеральный инвествычет по налогу на прибыль: пример от ФНС

9 Можно ли сдать отчетность через ЛК юрлица: ответ ФНС

10 ❗ ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж

11 Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/18653 от 26.02.2025

Минфин РФ: Письмо № 02-13-10/131335 от 25.12.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/14085 от 17.02.2025

Подробнее о документе мы писали в новости Кадастровая или среднегодовая: Минфин напомнил о принципах формирования налоговой базы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21888 от 20.03.2020

Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение го кассационного суда от № № 77-268/25 от 26.01.2025

Минтруд РФ: Письмо № 16-3/10/В-3827 от 05.03.2025

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/2905@ от 18.03.2025

Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж

ФНС РФ: Письмо № Д-4-08/10@ от 18.03.2025

Минфин РФ: Приложение к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки чаще всего допускают в годовой бухгалтерской отчетности: чек-лист для бухгалтера

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/113280 от 15.11.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК

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