Утренний бухгалтер № 5851. Новый формат книги продаж можно применять досрочно

ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж и обязала налоговиков на местах принимать книгу по новому формату уже с 1 апреля.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Налоговые оговорки в договорах с упрощенцами с 2025 года: как минимизировать риски. Примеры формулировок
Минфин: для повышенных районных коэффициентов не действует отдельная шкала НДФЛ.
Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
ФНС назвала пять случев, когда при ПСН будет налог по ОСНО.
Внимание ИП: на фиксированные взносы за 2024 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2025 год.
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Разборы законов
— Как открыть обособленное подразделение при УСН
Филиал — это всегда обособленное подразделение (ОП), но не каждое ОП — филиал. Между тем УСН нельзя применять лишь при наличии филиалов (подп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК). Разберем нюансы.
— Импорт из ЕАЭС в 2025 году: изменения в НДС. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем изменения в НДС при импорте из ЕАЭС.
— Изменения в порядке исчисления НДФЛ в 2025 году: проблемы. Конспект вебинара с видео
Подробно разбираем специфику разделения зарплаты на основную и дополнительную, а также процессы начисления НДФЛ с районных коэффициентов и северных надбавок. Рассказываем об изменении в расчете среднего заработка, порядке применения налоговых вычетов, а также на примерах разберем, как сэкономить работнику на налогах.
— Как проверить, правильно ли СФР начислил пособие по больничному в 2025 году. Мини-курс
Знание кодов в больничном листе поможет не только проверить расчеты СФР, но и избежать собственных ошибок. Например, определить, какие дни рассчитываются из МРОТ или какой процент стажа применять.
— Директор и бухгалтер в одном лице: как оформить. Мини-курс
В свежесозданных фирмах постоянно встает вопрос: может ли директор взять на себя обязанности главного бухгалтера. В мини-курсе расскажем, как это сделать.
Новости
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6 Срок владения для НДФЛ не прерывается, если две квартиры объединить в одну или из одной сделать две
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8 Как применять федеральный инвествычет по налогу на прибыль: пример от ФНС
9 Можно ли сдать отчетность через ЛК юрлица: ответ ФНС
10 ❗ ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж
11 Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК
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13 Стартовал прием заявок на XXVI рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров»
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15 Подтверждать право на НДФЛ-льготу по матвыгоде от процентов по займу надо уведомлением или справкой
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-15/18653 от 26.02.2025
Минфин РФ: Письмо № 02-13-10/131335 от 25.12.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-05-05-01/14085 от 17.02.2025
Подробнее о документе мы писали в новости Кадастровая или среднегодовая: Минфин напомнил о принципах формирования налоговой базы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/21888 от 20.03.2020
Второй кассационный суд общей юрисдикции: Определение го кассационного суда от № № 77-268/25 от 26.01.2025
Минтруд РФ: Письмо № 16-3/10/В-3827 от 05.03.2025
ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-26/2905@ от 18.03.2025
Подробнее о документе мы писали в новости ❗ ФНС разрешила заранее использовать новый формат книги продаж
ФНС РФ: Письмо № Д-4-08/10@ от 18.03.2025
Минфин РФ: Приложение к письму № 07-04-09/128024 от 18.12.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Какие ошибки чаще всего допускают в годовой бухгалтерской отчетности: чек-лист для бухгалтера
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/113280 от 15.11.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с матвыгоды по старым договорам займа действуют старые правила НК
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