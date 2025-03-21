Для повышенных районных коэффициентов не действует отдельная шкала НДФЛ

По двухступенчатой шкале НДФЛ облагаются только те районные коэффициенты и процентные надбавки к зарплате, которые предусмотрены законом и только в том размере, который прописан в законе.

Об этом предупреждает Минфин в письме от 20.02.2025 № 03-04-05/15967.

Напомним, для РК действует такая шкала НДФЛ:

до 5 млн руб. – 13%;

свыше 5 млн руб. – 15%.

Речь идет о надбавках за работу:

в районах Крайнего Севера;

в приравненных к районам Крайнего Севера местностях;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) климатическими условиями;

в других местностях (районах) с неблагоприятными (особыми) экологическими условиями.

Если работодатель платит РК (процентные надбавки) к зарплате в размере, превышающем размер, установленный законодательством РФ, то такое превышение облагаются НДФЛ в обычном порядке как и зарплата по пятиступенчатой шкале НДФЛ.

Кстати, отдельная шкала НДФЛ действует, в том числе, и для РК в составе среднего заработка. Но это могут изменить.

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