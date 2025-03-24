Организация выявила переплату по зарплате: что делать

Если организация выявила переплату по авансу, то существует несколько вариантов выхода из ситуации: можно вычесть излишне выплаченную сумму из зарплаты за вторую половину месяца или оформить возврат по заявлению работника.

Организация вправе выбрать любой из способов учета, однако важно вовремя предупредить сотрудника. Если уменьшить на сумму переплаты зарплату за вторую половину месяца, то нужно сообщить работнику о переплате и попросить его написать заявление о зачете излишней суммы.

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Можно уведомить работника о выявленной переплате и составить приказ на удержание в срок не позднее месяца после обнаружения ошибки. В уведомлении стоит пояснить, что компания вправе удержать деньги из следующей зарплаты на основании ТК. Если сотрудник откажется возвращать деньги можно аргументировать свою позицию тем, что суды зачастую поддерживают работодатеоя.

Как учитывать НДФЛ

Если при выплате зарплаты за первую половину месяца не был удержан НДФЛ, то доначислять его на излишнюю выплату не нужно.

По п. 4 ст. 226 НК сумму неправомерно неудержанного НДФЛ нужно удержать из любых доходов, выплачиваемых сотруднику в денежной форме при ближайшей выплате.

В этом случае штраф по ст. 123 НК (в размере 20% от неудержанной суммы НДФЛ) не применяется, поскольку по п. 2 той же нормы налоговый агент освобождается от ответственности, если он исполняет обязанность по перечислению суммы налога до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога.