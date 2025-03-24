Что делать, если поставщик прислал две накладных: электронную и бумажную

Если организация обменивается с контрагентами бумажными и электронными документами, то не всегда понятно: на какой из форматов стоит ориентироваться в учете. Разбираемся, что делать, если поставщик прислал две накладных.

Ситуация: поставщик отправил накладную по ЭДО. А затем направил бумажный вариант с неверными данными. Как исправить ситуацию?

Бумажные и электронные документы (подписанные УКЭП) считаются равнозначными. Поэтому если подписаны оба, то получается, что покупатель дважды получил оплату за свои услуги.

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Электронный документ нельзя исправить. Для корректировки необходимо составить новый и указать в нем, что он составлен взамен первоначального электронного документа и поставить дату исправления по п. 20 ФСБУ 27/2021.

В данном случае можно только направить запрос на аннулирование. Однако не факт, что поставщик подтвердит его. Такую ситуацию можно решить только путем переговоров с контрагентом.

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