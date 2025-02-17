Кто может подписать договор с поставщиком по ЭДО от имени гендира

Ситуация: поставщик прислал договор, в преамбуле которого указан генеральный директор. Он подписать документ не может, однако это вправе сделать юрист, у которого есть МЧД. Может ли он это сделать, если в преамбуле указано другое лицо?
По общему правила должности, а также имена лиц, подписывающих договор и реквизиты документов, которые подтверждают полномочия, указываются в преамбуле документа. Поэтому при заключении договора необходимо ознакомиться с документами, которые подтверждают полномочия лиц, подписывающих договор.
При этом в данном случае подписание договора другим лицом, которое в нем не указано, свидетельствует о заключении договора.
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Также ошибочное указание в преамбуле неуполномоченного генерального директора при фактическом подписании договора лицом, которое является гендиром и имеет соответствующие полномочия, не свидетельствует о подписании документа неуполномоченным лицом (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.12.2013 по делу № А56-74391/2012).
А значит указание в договоре подписанта при фактическом подписании другим лицом (имеющим на это полномочия) не свидетельствует о подписании неуполномоченным лицом и не приводит к признанию договора недействительным.
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