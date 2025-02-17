Кто может подписать договор с поставщиком по ЭДО от имени гендира

Обычно договоры составляются на имя генерального директора компании. Но что делать, если он не может подписать документ? Разбираемся, может ли другое лицо сделать это за него при наличии машиночитаемой доверенности.

Ситуация: поставщик прислал договор, в преамбуле которого указан генеральный директор. Он подписать документ не может, однако это вправе сделать юрист, у которого есть МЧД. Может ли он это сделать, если в преамбуле указано другое лицо?

По общему правила должности, а также имена лиц, подписывающих договор и реквизиты документов, которые подтверждают полномочия, указываются в преамбуле документа. Поэтому при заключении договора необходимо ознакомиться с документами, которые подтверждают полномочия лиц, подписывающих договор.

При этом в данном случае подписание договора другим лицом, которое в нем не указано, свидетельствует о заключении договора.

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Также ошибочное указание в преамбуле неуполномоченного генерального директора при фактическом подписании договора лицом, которое является гендиром и имеет соответствующие полномочия, не свидетельствует о подписании документа неуполномоченным лицом (см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.12.2013 по делу № А56-74391/2012).

А значит указание в договоре подписанта при фактическом подписании другим лицом (имеющим на это полномочия) не свидетельствует о подписании неуполномоченным лицом и не приводит к признанию договора недействительным.