Цифровой прорыв: башкирские программисты автоматизировали Министерство Финансов

Автоматизация финансовой деятельности в государственных учреждениях становится все более актуальной задачей, но из-за сложного управления и отсутствия универсальных систем, найти для нее решение достаточно сложно. Однако специалисты из Башкирии подошли к задаче с большим энтузиазмом и достигли значительных успехов.

В 2018 году компания «Онлайн» совместно с группой компаний «Софт-Сервис» начала реализацию проекта по инициативе Министерства Финансов Республики Башкортостан.

Результатом общей работы стала новая платформа, которая обеспечивает безопасное и надежное хранение данных, а также упрощает ведение учета и отчетности в области финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений.

Одна из главных проблем заключалась в том, что каждая государственная организация использовала разные программы учета, многие из которых были устаревшими. В большинстве случаев работа с документами велась на бумаге, что сильно затрудняло и замедляло процесс анализа данных. Теперь же, благодаря новым технологиям, эта ситуация изменилась.

Основным достижением проекта стало внедрение облачных технологий на платформе 1С Fresh. Это позволило централизовать хранение данных и упростить доступ к информации для 49 государственных учреждений. Теперь все они пользуются едиными стандартами учета и отчетности, а обновления информации происходят автоматически.

Кроме того, проект помог избавиться от бумажного документооборота. Раньше все заказы, счета и другие документы оформлялись на бумаге, а теперь все процессы автоматизированы. Это ускоряет работу и делает ее более прозрачной и безопасной. Новая система позволяет государственным организациям не зависеть от иностранного программного обеспечения, что важно для создания надежной финансовой инфраструктуры.

Сердцем проекта является разработка единой системы обучения и поддержки пользователей, что уже доказало свою результативность. Как подчеркивают представители компаний-разработчиков, грамотное обучение и оказание поддержки пользователям являются ключевыми факторами успешного внедрения подобных инициатив.

Разработанные компанией «Онлайн» и ГК «Софт-Сервис» решения привели к впечатляющим результатам: в 2024 году проект «Централизация финансово-хозяйственной деятельности и перевод на внутренний электронный документооборот государственных учреждений Республики Башкортостан» был признан лучшим в стране в категории «Государственное и муниципальное управление».

Благодаря этим достижениям, Республика Башкортостан имеет все шансы стать пилотным регионом для новой версии федерального проекта «Электронный бюджет 2.0». Это позволит еще больше ускорить процессы и повысить эффективность финансирования государственных учреждений, что, безусловно, внесет вклад в общий успех цифровизации государственного управления в России.

В ноябре 2024 года состоялась конференция, где обсудили результаты внедрения системы и дальнейшие перспективы цифровизации госсектора. На конференции, организованной при поддержке Правительства РБ, Министерства Финансов РБ и фирмы «1С», поучаствовали более 300 человек из 36 регионов России. Партнерами события выступили компания «Онлайн» и ГК «Софт-Сервис».

И.о. министра финансов Республики Башкортостан Светлана Малинская отметила: «На цифровизацию бюджетного учета наш регион перешел уже с 2018 года. Поэтому сегодня многие регионы приехали поделиться не только своими новыми наработками, но поучаствовать в опытных направлениях, которые они получат от Башкортостана. Видим от регионов интерес не только к профессионализму и качеству выполнения данной задачи, но и к масштабности: количество учреждений, которые мы собираемся централизовать — на самом деле, пример для других».

В дальнейших планах компании «Онлайн» — расширение функционала системы, а также внедрение инновационных решений, соответствующих современным требованиям. Их целью является автоматизация всех процессов, которые выполняет Министерство Финансов Республики Башкортостан, что позволит оперативно принимать решения и повысит качество управления.

Успешная реализация данного проекта уже привлекла внимание представителей других регионов, заинтересованных в повторении такого опыта. Республика Башкортостан уверенно движется к тому, чтобы стать не только технологическим центром, но и образцом для подражания в сфере цифровизации на уровне всей страны.

Связаться с компанией «Онлайн»: 8 (347) 223-82-28.

Сайт: https://online-ufa.ru/.

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