Можно ли на УСН учесть в расходах рекламные материалы

Организации на доходно-расходной УСН уменьшают налогооблагаемую базу на расходы. Рассказываем, можно ли в этих целях учесть затраты на создание рекламных материалов.

Ситуация: организация на УСН «Доходы минус расходы» заключила договор на создание рекламных материалов. Можно ли их учесть в расходах?

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Организация вправе учесть такие расходы в полном объеме. При учете рекламных затрат нужно руководствоваться правилами, регламентированными п. 4 ст. 264 НК. В полной сумме в затраты включаются расходы на:

рекламу в Интернете, СМИ при кинообслуживании и видеообслуживании;

световую и иную наружную рекламу;

оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, а также на уценку выставочных товаров;

изготовление рекламных флаеров, брошюр, каталогов, а также листовок.

А вот все остальные рекламные расходы учитываются в сумме, не превышающей установленный лимит. Он составляет 1% от выручки за реализацию в одном отчетном периоде.