Что делать, если банк или МФО грозит по телефону уголовным делом из-за долга

Участились случаи жалоб граждан-должников на телефонные звонки от неизвестных лиц, которые либо представляются сотрудниками отделов взысканий банков или микрофинансовых организаций (МФО), или работниками коллекторских агентств, или даже сотрудниками правоохранительных органов.

Звонящие называют фамилию, имя, отчество гражданина и сообщают о том, что по причине наличия у него долга перед банком или МФО возбуждается уголовное дело в отношении должника.

Если звонок поступает якобы от сотрудника банка, МФО или коллектора — звонящие как бы просто предупреждают гражданина о том, что ими уже подготовлено заявление в полицию о мошенничестве со стороны гражданина, связанном с введением банка или МФО в заблуждение при получении заемных средств.

При этом звонящий собеседник сообщает, что у гражданина еще есть время избежать уголовной ответственности и что заявление в полицию будет подано через несколько дней.

Если же звонок поступает якобы из полиции, то на звонящий «полицейский» строгим голосом сообщает, что в отношении такого-то гражданина поступило заявление о совершении преступления в сфере кредитования, будет проведена проверка, допрос подозреваемого, а также сообщается, что пока дело не поступило к следователю — можно закрыть долг, тем самым подтвердив свою законопослушность.

Конечно же эти звонки совсем не из банков, МФО или полиции! Все эти звонки поступают, как правило, от коллекторов, использующих подменные телефонные номера. Это так называемые «черные коллекторы».

Цель такого звонка — напугать и сподвигнуть человека закрыть долг.

Дело в том, что у людей, особенно у старшего поколения, осталось доверие к правоохранительным органам и организациям. Такие люди считают, что раз звонят из банка или полиции — значит, так и есть. На это и рассчитывают мошенники.

Звонок от фальшивых сотрудников правоохранительных органов можно легко распознать.

Во-первых, полиция никогда бы не стала звонить и требовать выплаты долга по кредиту.

Во-вторых, настоящие сотрудники правоохранительных органов не будут задавать вопросы по телефону , а направят письменную повестку о вызове в суд.

В-третьих, если из полиции и позвонят, то уж никак не с мобильного, а с городского служебного телефона.

Поэтому лучший вариант действий в случае поступления подобного звонка с мобильного телефона — не вдаваться в расспросы и пререкания, а сбросить звонок и заблокировать звонивший телефонный номер.

На самом деле невыполнение кредитных обязательств — это не уголовное преступление, а вопрос гражданского права, регулируемый договорными обязательствами. Поэтому не стоит обманываться необоснованными угрозами уголовного преследования.

Нет, ну за долги, конечно, могут и посадить. Но только если гражданин реальный мошенник — изначально взял большую сумму денег в банке без целей возврата, да еще и с использованием поддельных документов.