Цветовая организация современного офисного пространства: как повысить производительность работников 

Комфортная рабочая обстановка, которая мотивирует «белых воротничков» на труд и повышение производительности, зависит от многих факторов. Один из них — правильно организованное офисное пространство.

Офис может быть каким угодно по стилю (лофт, хай-тек, классика) и объему (кабинеты, «капсулы» или опен-спейс), но цветовая гамма должна быть подобрана с таким расчетом, чтобы радовать глаз как можно большего числа сотрудников.

Какие нюансы должен учитывать дизайнер по интерьерам, нанятый для организации офисного пространства, рассказал нашему изданию эксклюзивный представитель бренда красок и декоративных штукатурок MAJESTIC в Москве и МО, специалист по премиальной отделке потолков и стен Антон Зудаков.

Цвет не просто добавляет визуальной привлекательности интерьеру, но также оказывает глубокое воздействие на эмоциональное состояние работников, влияет на уровень стресса и даже на способность к принятию решений. Поэтому правильный подбор цветовой палитры нельзя считать лишь вопросом эстетики — это мощный инструмент управления рабочим процессом.

Психология цвета

Одни цвета и их сочетания способны превратить унылое рабочее помещение в уютный уголок, располагающий к творчеству и продуктивной работе. Другие могут вызвать обратный эффект: снижение концентрации, рост усталости и ухудшение общего настроения в коллективе.

Так, например, красный цвет ассоциируется с энергией, активностью и динамикой. Он стимулирует кровообращение и повышает пульс. Однако имейте в виду, что чрезмерное использование красного может вызвать чувство тревоги и агрессии, поэтому его лучше применять дозированно.

Если же вы хотите получить более спокойный красный цвет, то выберите оттенки с примесью ржавчины или коричневого.

Совет Красный цвет в контексте офисного цветового решения следует использовать в зонах с высокой активностью. Вот некоторые подходящие зоны для использования красного цвета: офисный кафетерий;

коридоры;

места, где люди работают поздно ночью.

Желтый в восприятии многих людей (независимо от принадлежности к той или иной цивилизационно-культурной парадигме) — символ радости и оптимизма, цвет солнца. Желтые оттенки улучшают настроение, повышают творческий потенциал и помогают справиться с апатией.

Совет Не лишним будет добавить желтого цвета в пространство для совместного творчества. Например, в помещении, где трудятся дизайнеры, копирайтеры, художники, видеомонтажеры и представители других творческих профессий, можно оформить стены в желтых тонах.

Желтые или золотистые оттенки также рекомендуется использовать для создания ярких акцентов — в настольных аксессуарах, горшках для растений, произведениях искусства, в предметах мебели (стульях, диванах, стеллажах и т.д.).

Зеленый – это цвет природы. Часто он ассоциируется с гармонией и умиротворением. Зеленые оттенки способствуют расслаблению, снижают уровень стресса и улучшают общее самочувствие. Неудивительно, что в интерьере многих медицинских учреждений встречаются зеленые оттенки в виде живых растений и деталей отделки.

Совет Зеленый цвет отлично подходит для помещений, где сотрудники работают сверхурочно, поскольку он снижает уровень стресса и напряжения глаз, создавая ощущение спокойствия. Рекомендуется использовать зеленую цветовую гамму (но ни в коем случае не «кислотные» оттенки зеленого) в помещениях, где люди отдыхают или перезагружаются – например, в зоне отдыха для сотрудников.

Голубой или синий олицетворяют спокойствие и уверенность. Они помогают сосредоточиться, улучшают когнитивные функции и поддерживают продуктивное мышление.

Совет Вот несколько помещений, где можно эффективно использовать синие цветовые акценты: пространства для совместной работы (открытые офисы);

конференц-залы;

исследовательские зоны.

Фиолетовый цвет символизирует мудрость и вдохновение. Фиолетовые оттенки способны пробудить творческое начало, однако при длительном воздействии могут вызывать усталость и подавленность. В интерьере фиолетовый цвет идеально сочетается с зеленым, коричневым и серым. Еще один выигрышный вариант — использовать фиолетовый в качестве акцентного цвета для стен.

Важно также помнить, что восприятие цвета индивидуально и зависит от культурных особенностей. Например, в странах с иудео-христианской традицией белый часто воспринимается как символ чистоты и нейтральности, а в некоторых азиатских культурах этот же цвет ассоциируется с трауром.

Таким образом, при проектировании офисного пространства необходимо учитывать культурные особенности целевой аудитории.

Основные цветовые стратегии при организации офисного пространства

Выбор цветовой схемы для офиса требует тщательного анализа потребностей компании и её целей. Существуют различные подходы к использованию цвета, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

Нейтральные и спокойные оттенки для баланса

Нейтральная палитра, включающая бежевые, серые и мягкие пастельные тона, является классическим решением для многих корпоративных офисов. Эти цвета создают ощущение стабильности и порядка, не отвлекают внимание и способствуют созданию комфортной рабочей среды.

Они особенно хороши для компаний, ценящих традиционность и стремление к долгосрочным результатам.

Однако, несмотря на свою универсальность, нейтральные оттенки могут показаться скучными и безликими. Чтобы избежать этого эффекта, дизайнеры используют акценты и текстуры, добавляя в интерьер элемент неожиданности и индивидуальности.

Акцентные цвета как инструмент стимуляции активности

Акцентные цвета — это яркие пятна, которые привлекают внимание и «оживляют» пространство. Их применение позволяет создавать динамичные зоны, стимулирующие активность и креативность.

Тем не менее чрезмерное использование акцентов может перегружать пространство и вызывать дискомфорт. Важно соблюдать баланс между основными цветами и акцентами, чтобы не нарушить общую гармонию интерьера.

Белый и серый: универсальные, но скучные

Белый и серый — это классические цвета, которые часто используются в современных офисах благодаря своей универсальности и простоте. Они создают ощущение чистоты и открытости, визуально расширяют пространство и легко сочетаются с любыми другими оттенками.

Однако многие считают эти цвета слишком стерильными и безликими. Чтобы избежать подобного впечатления, дизайнеры предлагают несколько подходов.

Добавление текстурных элементов : кирпичные стены, декоративная штукатурка, деревянные панели или металлические поверхности добавляют интерьеру глубины и интереса.

Использование контрастов : сочетание белого с черным или темно-серым создает стильный и современный вид, который привлекает внимание и подчеркивает индивидуальность пространства.

Интеграция зелени: растения и «живые» стены не только освежают интерьер, но и улучшают качество воздуха, создавая более комфортную обстановку.

Таким образом, белые и серые оттенки могут стать основой для создания уникального и привлекательного офисного дизайна, если грамотно подойти к их применению.

Теплые и холодные оттенки в офисе

Теплые и холодные цвета оказывают разное воздействие на психику человека, поэтому их правильное распределение в офисном пространстве играет важную роль.

Холодные тона (голубой, зеленый)

Холодные оттенки, такие как синий, голубой и зеленый, ассоциируются с водой и природой. Они обладают успокаивающим эффектом, снижают напряжение и помогают сконцентрироваться.

Голубые и зеленые тона идеально подходят для рабочих зон, где требуется высокая степень концентрации и внимательность.

Теплые оттенки (желтый, оранжевый)

Теплые цвета, включая желтый, оранжевый и красный, заряжают энергией и поднимают настроение. Они стимулируют общение и взаимодействие, поэтому часто используются в зонах для неформальных встреч и обсуждений.

Тем не менее, длительное пребывание в помещении с преобладанием теплых оттенков может утомлять, поэтому важно комбинировать их с нейтральными или холодными тонами.

Цветовое зонирование пространства

Разделение офисного пространства на функциональные зоны с помощью цвета — один из эффективных способов оптимизации рабочего процесса. Каждый оттенок несет определенную смысловую нагрузку, позволяя сотрудникам интуитивно ориентироваться в пространстве и настраиваться на нужный лад.

Рабочая зона

Для рабочих мест предпочтительны нейтральные и холодные оттенки, которые способствуют концентрации и снижают уровень стресса. Светло-голубые или серо-зеленые тона помогут сохранить ясность ума и поддерживать высокий уровень производительности.

Переговорная комната

Переговоры требуют спокойной и деловой обстановки. Здесь уместны нейтральные цвета, такие как светло-коричневый или серый, создающие атмосферу доверия и уверенности. Для придания динамичности можно добавить небольшие акценты в виде картин или аксессуаров.

Зона отдыха

Отдых необходим для восстановления сил и поддержания мотивации. Зоны отдыха лучше оформлять в теплых и мягких тонах, таких как нежно-желтый или светло-розовый. Эти цвета создают ощущение комфорта и уюта, помогая расслабиться после напряженного дня.

Выбор цветовой гаммы в зависимости от типа бизнеса

Каждая компания имеет свою уникальную культуру и цели, поэтому выбор цветовой палитры должен соответствовать специфике бизнеса. Деятельность компании определяет, какие цвета будут наиболее подходящими.

Офисы банков и промышленных компаний

Корпорациям, ориентированным на стабильность и надежность (промышленные компании, банки, юридические агентства) подойдут сдержанные и минималистичные решения. Черно-белая гамма, дополненная элементами из металла и стекла, создаст образ профессиональной строгости и уверенности.

Креативные агентства

Креативным агентствам необходимы яркие и нестандартные решения. Смелые цветовые комбинации, необычные формы и материалы подчеркнут инновационный дух компании и вдохновят сотрудников на новые идеи.

Офисы сферы IT

IT-компании стремятся сочетать спокойствие и инновации. Современные технологии и гибкий график требуют гармонии между отдыхом и работой. Светлые нейтральные оттенки с яркими акцентами в виде граффити или абстрактных рисунков будут идеальным решением.

Тренды в цветовой организации офисов

Современные тенденции в дизайне офисных пространств направлены на создание комфортной и экологичной среды, способствующей повышению эффективности труда.

Биофильный дизайн

Биофильный (то есть основанный на любви к природе) дизайн предполагает использование натуральных материалов и цветов, повсеместно встречающихся нам в окружающей среде. Зеленые, коричневые и голубые оттенки, дополненные живыми растениями, создают ощущение связи с природой и снижают уровень стресса.

Гибкие цветовые решения в адаптивных офисах

Адаптивный офис — это пространство, которое легко трансформируется в зависимости от текущих нужд. Гибкие цветовые решения позволяют быстро менять атмосферу помещения, используя мобильные перегородки, мебель и аксессуары разных оттенков.

Использование цвета для улучшения самочувствия сотрудников

Правильно подобранные цветовые комбинации могут значительно улучшить физическое и эмоциональное состояние сотрудников.

Антистрессовые цветовые комбинации

Комбинация прохладных и теплых оттенков помогает снизить уровень стресса и создать гармоничную атмосферу. Например, светло-синие стены в сочетании с мягкими желтыми аксессуарами создадут ощущение спокойствия и тепла одновременно.

Влияние освещения на восприятие цвета

Освещение играет ключевую роль в восприятии цвета. Солнечный свет подчеркивает естественность оттенков, тогда как искусственное освещение может искажать их восприятие. Дизайнеры должны учитывать этот фактор при выборе цветовой палитры и источников света.

Ошибки при выборе цветового решения для офиса

Неправильное использование цвета может негативно сказаться на рабочем процессе и самочувствии сотрудников.

Чрезмерная яркость

Яркие и насыщенные цвета, хотя и выглядят эффектно, могут вызывать раздражение и утомляемость при длительном воздействии. Важно находить баланс между яркостью и мягкостью оттенков.

Неудачное сочетание оттенков

Несочетаемые цвета могут создавать дисгармонию и напрягать зрение. Рекомендуется выбирать палитру, основанную на принципах цветового круга Иттена, чтобы обеспечить визуальную согласованность.

Роль дизайнера в создании цветовой концепции офиса

Дизайнер выступает в роли художника, который создает картину, отражающую ценности и миссию компании. Его задача — не только выбрать подходящие цвета, но и учесть ключевые корпоративные составляющие.

Цветовая концепция офиса должна гармонировать с корпоративным стилем компании. Логотип, фирменные цвета и другие элементы брендинга могут служить отправной точкой для разработки интерьера.

Семь правил организации офисного цветового пространства

Если перед вами стоит задача организовать офисное пространство — помните, что для этого нужно:

определить бизнес-нишу , цели и задачи компании, обустройство помещений которой вам поручено;

учесть культурные и индивидуальные особенности сотрудников;

использовать нейтральные и акцентные цвета для достижения баланса;

применять биофильные и гибкие решения для адаптации пространства под разные нужды;

избегать чрезмерной яркости и непродуманного сочетания оттенков;

работать с освещением для корректировки восприятия цвета;

использовать для отделки материалы премиального класса, которые выдерживают высокую эксплуатационную нагрузку в офисном пространстве (краска, декоративная штукатурка, обои и т.д.).

Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать офисное пространство, которое будет не только радовать глаз всех находящихся в нем, но и мотивировать сотрудников на продуктивную работу и укреплять корпоративную солидарность. И помните: цвет способен кардинально изменить атмосферу любого пространства.