Взимается ли НДС при приобретении услуг из ЕАЭС

Если при импорте и экспорте из ЕАЭС все понятно, то при покупке услуг у иностранного исполнителя возникают вопросы: возникает ли НДС, нужно ли отражать эту сумму в декларации. Разбираемся с нюансами.

Ситуация: организация оплатила услугу по комплексу испытаний и сертификации исполнителю из Армении. Нужно ли исчислять НДС и отражать сумму в декларации?

Взимание НДС при оказании услуг осуществляется в государстве-члене ЕАЭС, территория которого признается местом реализации услуг согласно договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

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В соответствии с протоколом к договору ЕАЭС от 29.05.2014 № 18 местом реализации работ признается территория государства — покупателя, если выполняются следующие работы:

консультационные;

юридические;

бухгалтерские;

аудиторские;

инжиниринговые;

рекламные;

дизайнерские;

маркетинговые услуги;

услуги по обработке информации (за исключением услуг в электронной форме);

научно-исследовательские;

опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы.

Комплекс испытаний может подразумевать инжиниринговые услуги. Это инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, а также предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ результатов таких испытаний).

Если услуга не подходит ни под один вид услуг из пп. 4 п. 29 протокола, значит местом реализации считается Армения и организация из РФ налоговым агентом не является. В декларации сумма не отражается. А НДС армянская компания уплатит сама у себя в стране.