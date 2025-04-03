Взимается ли НДС при приобретении услуг из ЕАЭС

Ситуация: организация оплатила услугу по комплексу испытаний и сертификации исполнителю из Армении. Нужно ли исчислять НДС и отражать сумму в декларации?
Взимание НДС при оказании услуг осуществляется в государстве-члене ЕАЭС, территория которого признается местом реализации услуг согласно договору о ЕАЭС от 29.05.2014.
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В соответствии с протоколом к договору ЕАЭС от 29.05.2014 № 18 местом реализации работ признается территория государства — покупателя, если выполняются следующие работы:
консультационные;
юридические;
бухгалтерские;
аудиторские;
инжиниринговые;
рекламные;
дизайнерские;
маркетинговые услуги;
услуги по обработке информации (за исключением услуг в электронной форме);
научно-исследовательские;
опытно-конструкторские и опытно-технологические (технологические) работы.
Комплекс испытаний может подразумевать инжиниринговые услуги. Это инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации товаров, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других объектов, а также предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки, технические испытания и анализ результатов таких испытаний).
Если услуга не подходит ни под один вид услуг из пп. 4 п. 29 протокола, значит местом реализации считается Армения и организация из РФ налоговым агентом не является. В декларации сумма не отражается. А НДС армянская компания уплатит сама у себя в стране.
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