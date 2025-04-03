ИП занимается дизайном квартир: нужно ли пробивать чеки

Закон о кассах четко регламентирует деятельность, по которой можно не применять ККТ. Однако остается открытым вопрос: нужно ли в таком случае выдавать иные документы.

ИП на патенте могут не применять ККТ при расчетах, если их вид деятельности указан в перечне из п. 2.1 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. В этой норме есть ссылка на п. 2 ст. 346.43 НК, и вид дизайнерской деятельности указан в пп. 27: «деятельность, специализированная в области дизайна, услуги художественного оформления».

Однако неприменение ККТ вовсе не означает, что ИП может не выдавать клиенту документ, подтверждающий факт расчета. Выдавать его нужно, причем в любой форме: например, в виде квитанции. Документ должен содержать наименование, порядковый номер, реквизиты из абз. 4 – 12 п. 1 ст. 4.7 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Выдавать такой документ можно любым путем: направляя на электронную почту покупателя или лично после осуществления расчета.

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