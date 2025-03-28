ИП на ПСН ремонтирует транспортные средства: можно ли не применять ККТ

Некоторые ИП на ПСН могут не использовать ККТ. Рассказываем, относится ли ремонт транспортных средств к этому исключению.

Чтобы ИП на ПСН мог воспользоваться правом на неприменение ККТ, нужно, чтобы вид предпринимательской деятельности на патенте был указан в одном из подпунктов п. 2 ст. 346.43 НК, подпадал под исключения и был указан в п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ.

Вид деятельности «ремонт, техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, мотоциклов, машин и оборудования, мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг» указан в пп. 9 п. 2 ст. 346.43 НК.

Но этот подпункт не указан в п. 2.1 ст. 2 ФЗ от 22.05.2003 № 54-ФЗ. А значит, на переводимую на ПСН деятельность, указанную в пп. 9 п. 2 ст. 346.43 НК, право на неприменение ККТ не распространяется.

Читайте также на тему ККТ: