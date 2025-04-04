Инвестиционные риски: от рыночных до законодательных. Объясняет эксперт

О ключевых внешних и внутренних рисках этого процесса, а также юридических инструментах их минимизации рассказала Мария Кузнецова — общественный деятель, основательница краудлендинговой платформы Frontiers, владелец телеграм-канала ГДЕДЕНЬГИ?
Внешние риски: что неподвластно инвестору
К внешним рискам можно отнести процессы и события, на которые человек не может повлиять.
Экономические факторы
Рецессии, инфляция, валютные колебания и нестабильность банковской системы могут обесценить инвестиции. Например, в 2014 году после обвала рубля инвесторы, вложившиеся в импортозависимые проекты, потеряли до 50% капитала.
Чрезвычайные ситуации
Пандемии, техногенные катастрофы, санкции — все это способно уничтожить даже самые перспективные проекты. Классический пример — закрытие множества бизнесов в период пандемии COVID-19.
«Черные лебеди»
Непредсказуемые события, которые кардинально меняют ситуацию. Например, крах Silicon Valley Bank в 2023 году стал шоком для стартап-индустрии, спровоцировав волну банкротств.
Государственное регулирование
Введение новых налогов, законодательные запреты, изменения в сфере лицензирования. Например, закон об иностранных агентах в России заставил многих IT-инвесторов свернуть проекты.
Как минимизировать внешние риски
Диверсификация активов (валюты, отрасли, регионы).
Использование хеджирования.
Инвестиции в ликвидные активы, которые можно быстро продать.
Внутренние риски: ошибки внутри проекта
Внутренние риски можно не только устранить, но и предотвратить.
Неверные управленческие решения
Ошибка основателя или руководителя, неверная гипотеза, неосторожное распределение бюджета могут привести к катастрофе. Например, стартап, решивший агрессивно масштабироваться без устойчивой бизнес-модели, рискует перегореть на стадии роста.
При работе с данным риском важно изучить все гипотезы, на которые опирается основатель, разработать план выхода из ситуации и создать фонд безопасности.
Ошибки в финансовых расчетах
Инвесторы, как и основатели проекта, часто недооценивают реальные издержки на реализацию стартапа. Судебный прецедент: бизнесмен вложил средства в строительство жилого комплекса, но из-за неверных расчетов себестоимости стройка остановилась на этапе фундамента.
Некомпетентная команда
Команда часто играет ключевую роль в успехе проекта. Пример из практики: инвестор вложил средства в аграрный стартап, но из-за некомпетентности управленцев проект ушел в убыток, а учредители скрылись.
Ошибки в анализе бизнес-модели
Неверное представление о рынке, конкурентах и потребителях приводит к провалу. Так, в 2020 году сеть кофеен в России, ориентированная на бизнес-аудиторию, обанкротилась из-за перехода людей на удаленку.
Как минимизировать внутренние риски
Глубокий аудит бизнес-модели перед инвестированием.
Проверка компетентности команды, изучение уже реализованных кейсов.
Регулярный контроль операционной деятельности.
Ошибки инвесторов при анализе проекта
Неправильная оценка стартапа создает потенциальные риски для инвесторов.
Недостаточное изучение команды. Часто инвестор, очарованный убедительностью и харизматичной личностью учредителя, игнорирует изучение самой команды. Важно анализировать опыт и прошлые проекты основателей.
Игнорирование юридических рисков.
Нередко новички вносят вклады без понимания структуры владения бизнесом. В одном деле инвестор вложил деньги в стартап, но не проверил, что ключевые активы принадлежат другой компании.
Переоценка масштабируемости проекта.
Ошибка венчурных инвесторов — ожидание быстрого роста при отсутствии реальных финансовых показателей.
Неверная оценка юридической защиты.
Иногда инвесторы забывают о фиксации своих прав в корпоративных договорах.
Юридические способы страхования рисков
Чтобы не уйти в убыток, стоит прибегнуть к официальному страхованию.
Обеспечение и залоги
При инвестициях в бизнес можно требовать залог недвижимости, оборудования, акций. Например, при финансировании девелоперского проекта инвесторы часто оформляют залог земельного участка.
Корпоративный договор
Фиксирует права инвестора: выход из бизнеса, порядок продажи доли, участие в управлении. Без него можно потерять контроль вложенных средств.
Открытая отчетность стартапа
Должны быть регулярные финансовые отчеты и возможность аудита. Порядок данной процедуры важно прописать в инвестиционном договоре.
Опционы и допэмиссия
Защищают от размывания доли инвестора в случае новых инвестиций.
Как юридически защитить инвестиции
Используйте нотариальное удостоверение договоров, залогов и прочих активов.
Проверяйте юридическое положение компании, порядок владения бизнеса.
Закладывайте в договоре механизмы выхода из бизнеса.
Рекомендации по снижению инвестиционных рисков
Перед инвестированием важно продумать возможные варианты снижения рисков.
Комплексный анализ перед инвестированием (юридический, финансовый, рыночный). Привлекайте экспертов узкого и широкого профиля, которым доверяете. Проверяйте репутацию команды и основателя, законодательные инициативы ниши, с которой имеете дело.
Ограничение вложений в высокорисковые проекты (разбивка портфеля).
Важно основную часть капитала вкладывать в проекты, обеспеченные реальными активами. Помните: первая задача каждого инвестора — сохранить капитал, а затем — преумножить.
Регулярный мониторинг проекта и команды.
Контроль реализации инвестиционного плана дает возможность не только вовремя реагировать на неблагоприятные обстоятельства, но и создает дополнительный барьер от возможных управленческих ошибок и нежелательного творчества со стороны основателя.
Заключение защитных юридических договоров.
Таким образом, инвестиции требуют не только денег, но и грамотного подхода к управлению рисками. Только сочетание финансового анализа, юридической защиты и постоянного контроля позволит сохранить капитал и приумножить его.
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