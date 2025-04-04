Инвестиционные риски: от рыночных до законодательных. Объясняет эксперт

В период нестабильной экономической ситуации необходимость инвестировать и активно создавать капитал в целях безопасности себе и своей семье становится очевидной задачей даже для непрофессиональных инвесторов.

О ключевых внешних и внутренних рисках этого процесса, а также юридических инструментах их минимизации рассказала Мария Кузнецова — общественный деятель, основательница краудлендинговой платформы Frontiers, владелец телеграм-канала ГДЕДЕНЬГИ?

Внешние риски: что неподвластно инвестору

К внешним рискам можно отнести процессы и события, на которые человек не может повлиять.

Экономические факторы

Рецессии, инфляция, валютные колебания и нестабильность банковской системы могут обесценить инвестиции. Например, в 2014 году после обвала рубля инвесторы, вложившиеся в импортозависимые проекты, потеряли до 50% капитала.

Чрезвычайные ситуации

Пандемии, техногенные катастрофы, санкции — все это способно уничтожить даже самые перспективные проекты. Классический пример — закрытие множества бизнесов в период пандемии COVID-19.

«Черные лебеди»

Непредсказуемые события, которые кардинально меняют ситуацию. Например, крах Silicon Valley Bank в 2023 году стал шоком для стартап-индустрии, спровоцировав волну банкротств.

Государственное регулирование

Введение новых налогов, законодательные запреты, изменения в сфере лицензирования. Например, закон об иностранных агентах в России заставил многих IT-инвесторов свернуть проекты.

Как минимизировать внешние риски

Диверсификация активов (валюты, отрасли, регионы).

Использование хеджирования.

Инвестиции в ликвидные активы, которые можно быстро продать.

Внутренние риски: ошибки внутри проекта

Внутренние риски можно не только устранить, но и предотвратить.

Неверные управленческие решения

Ошибка основателя или руководителя, неверная гипотеза, неосторожное распределение бюджета могут привести к катастрофе. Например, стартап, решивший агрессивно масштабироваться без устойчивой бизнес-модели, рискует перегореть на стадии роста.

При работе с данным риском важно изучить все гипотезы, на которые опирается основатель, разработать план выхода из ситуации и создать фонд безопасности.

Ошибки в финансовых расчетах

Инвесторы, как и основатели проекта, часто недооценивают реальные издержки на реализацию стартапа. Судебный прецедент: бизнесмен вложил средства в строительство жилого комплекса, но из-за неверных расчетов себестоимости стройка остановилась на этапе фундамента.

Некомпетентная команда

Команда часто играет ключевую роль в успехе проекта. Пример из практики: инвестор вложил средства в аграрный стартап, но из-за некомпетентности управленцев проект ушел в убыток, а учредители скрылись.

Ошибки в анализе бизнес-модели

Неверное представление о рынке, конкурентах и потребителях приводит к провалу. Так, в 2020 году сеть кофеен в России, ориентированная на бизнес-аудиторию, обанкротилась из-за перехода людей на удаленку.

Как минимизировать внутренние риски

Глубокий аудит бизнес-модели перед инвестированием.

Проверка компетентности команды , изучение уже реализованных кейсов.

Регулярный контроль операционной деятельности.

Ошибки инвесторов при анализе проекта

Неправильная оценка стартапа создает потенциальные риски для инвесторов.

Недостаточное изучение команды. Часто инвестор, очарованный убедительностью и харизматичной личностью учредителя, игнорирует изучение самой команды. Важно анализировать опыт и прошлые проекты основателей.

Игнорирование юридических рисков . Нередко новички вносят вклады без понимания структуры владения бизнесом. В одном деле инвестор вложил деньги в стартап, но не проверил, что ключевые активы принадлежат другой компании.

Переоценка масштабируемости проекта. Ошибка венчурных инвесторов — ожидание быстрого роста при отсутствии реальных финансовых показателей.

Неверная оценка юридической защиты. Иногда инвесторы забывают о фиксации своих прав в корпоративных договорах.

Юридические способы страхования рисков

Чтобы не уйти в убыток, стоит прибегнуть к официальному страхованию.

Обеспечение и залоги

При инвестициях в бизнес можно требовать залог недвижимости, оборудования, акций. Например, при финансировании девелоперского проекта инвесторы часто оформляют залог земельного участка.

Корпоративный договор

Фиксирует права инвестора: выход из бизнеса, порядок продажи доли, участие в управлении. Без него можно потерять контроль вложенных средств.

Открытая отчетность стартапа

Должны быть регулярные финансовые отчеты и возможность аудита. Порядок данной процедуры важно прописать в инвестиционном договоре.

Опционы и допэмиссия

Защищают от размывания доли инвестора в случае новых инвестиций.

Как юридически защитить инвестиции

Используйте нотариальное удостоверение договоров, залогов и прочих активов.

Проверяйте юридическое положение компании , порядок владения бизнеса.

Закладывайте в договоре механизмы выхода из бизнеса.

Рекомендации по снижению инвестиционных рисков

Перед инвестированием важно продумать возможные варианты снижения рисков.