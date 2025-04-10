Способов надежной защиты от мошенников скоро станет больше: разбираем новый закон

Мошенники постоянно совершенствуют схемы своих махинаций — но и способы борьбы с ними тоже развиваются.

Так, недавно был принят важный закон, которым вводится комплекс мер для борьбы с телефонным мошенничеством (закон от 1 апреля 2025 г. № 41-ФЗ).

Представлю вашему вниманию, что в рамках этого закона смогут теперь сделать граждане, чтобы защититься.

1. Можно будет установить запрет на получение смс-сообщений в форме рассылок, а также входящих звонков, совершаемых в рамках массовых обзвонов (которые часто используют мошенники).

Получив заявление от абонента, оператор связи должен будет прекратить массовые рассылки и вызовы на его номер телефона. Это правило заработает с августа 2025 г.

2. Граждане смогут запретить оформлять на их имя сим-карты (через «Госуслуги» или МФЦ).

Тогда оператор сотовой связи должен будет отказать в заключении договора на оказание услуг такому гражданину, если от него поступит соответствующее заявление.

Тем самым исключается возможность оформления мошенниками теневых сим-карт на других граждан.

3. Клиенты банков смогут подключить сервис «второй руки»: на банки возлагается обязанность обеспечить гражданину возможность установить лицо, которое будет подтверждать финансовые операции по счету этого гражданина (денежные переводы и выдачу наличных).

Банк проведет операцию только после того, как получит дополнительное подтверждение от уполномоченного лица — а тот проконтролирует, не действует ли его подопечный под влиянием мошенников.

Минус в том, что в законе не предусмотрели бесплатный характер этого сервиса: банкам оставили право установить плату за информирование уполномоченных лиц.

4. Граждане смогут потребовать от банка копию доверенности, на основании которой тот выдал наличные средства с их счета: банки обязывают фиксировать факт предъявления доверенности и хранить ее копию в течение 5 лет со дня выдачи денег.

Это позволит клиенту банка выяснить, была доверенность поддельная или нет — чтобы защитить свои интересы в суде.

5. Можно будет избежать встречи с мошенниками на маркетплейсах и интернет-площадках для размещения объявлений, ориентируясь лишь на тех продавцов, которые, по сведениям площадки, прошли идентификацию через ЕСИА.

Владельцы площадок должны будут обеспечить возможность прохождения такой идентификации своими пользователями и размещать об этом информацию.

В результате добросовестные продавцы, скорее всего, идентифицируются, а вот подозрительные — останутся в тени.

Последние четыре указанных правила заработают с сентября 2025 года.