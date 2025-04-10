Что будет, если подать уведомление о приеме иностранца по старой форме

Если организация приняла на работу иностранца и уведомила МВД по неактуальной форме, то будут административные санкции. Рассказываем, какие.

Судебная практика по вопросу подачи старой формы уведомления о приеме иностранца складывается не в пользу работодателя.

Избежать ответственности за это можно будет в случае, если обнаружить ошибки в течение трех рабочих дней с даты заключения трудового договора с иностранным работником и в этот же срок подать уведомление по новой форме.

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А если уведомление о приеме по новой форме (утв. приказом МВД от 30.07.2020 № 536 в ред. приказа МВД от 22.11.2023 № 887) по истечении трех рабочих дней, то избежать ответственности, скорее всего, не получится.

Если работодатель не уведомит или нарушит установленный порядок или форму уведомления о заключении трудового договора с иностранным работником, то будут санкции по ч. 3 ст. 18.15 КоАП: