Сотрудник не выходит на связь: как оформить его отсутствие на работе

Если сотрудник не выходит на работу, это нужно документально оформить. Рассказываем, как это сделать.

Факт невыхода на работу оформляется актом об отсутствии на рабочем месте. В качестве основания акта может быть служебная записка от непосредственного руководителя или работника отдела кадров. Если у организации установлена пропускная система, то подтвердить отсутствие работника можно распечаткой из этой системы.

Если сотрудник отсутствует несколько дней, то такие акты придется составлять ежедневно. А если работника нет несколько недель или месяцев, то документы можно составлять раз в неделю или в месяц. В табеле учета рабочего времени эти дни можно отмечать кодом «НН».

Если сотрудник не выходит на связь, стоит попытаться дозвониться его родственникам. Также можно направить по адресу регистрации письмо с описью вложения или телеграмму с требованием дачи пояснений о причинах отсутствия на работе.

Но если в результате всех попыток работодатель так и не смог связаться с сотрудником, то нужно составить акт о невозможности получения объяснений.

Эти документы пригодятся, если организация решит уволить сотрудника, а он неожиданно вернется.