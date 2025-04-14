В какой срок организацию могут привлечь к ответственности за несдачу отчетности

Если организация не сдала отчетность или допустила другое налоговое нарушение, то ее можно привлечь к ответственности. Срок не ограничивается периодом камеральной проверки.

По общему правилу компанию могут привлечь к ответственности в течение трех лет. Срок установлен для всех налогоплательщиков, при этом он не зависит от системы налогообложения или конкретной отчетности.

Срок начинает течь с первого дня налогового периода, следующего за тем, в котором было допущено нарушение.

Например, организация не сдала декларацию по налогу на прибыль за 2024 год. Даже несмотря на то, что срок сдачи отчета — 28 марта 2025 года, началом для исчисления срока будет считаться 1 января 2025 года. Он закончится 31 декабря 2027 года.

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