Как в 1С отразить продажу через Яндекс.Пэй

Яндекс.Пэй — это просто оплата картой без ввода данных покупателя. Организация получает денежные средства таким же образом, как и при эквайринге. Сервис никаких документов не предоставит, поэтому организации нужно ориентироваться на дату поступления средств на расчетный счет.
В 1С зачисление оплаты от Яндекс.Пэй оформляется с помощью документа «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступление по платежным картам».
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Если Яндекс не берет комиссию за переводы, то указывается вся сумма оплаты. Если комиссия предусмотрена, то сумма указывается за вычетом нее и комиссия отражается отдельно в прочих расходах на услуги банков.
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