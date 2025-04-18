Как в 1С отразить продажу через Яндекс.Пэй

Если организация продает товары физлицам через Яндекс.Пэй, то неясно: как отражать оплату. Разбираемся: есть ли какие-то нюансы учета поступлений таким способом.

Яндекс.Пэй — это просто оплата картой без ввода данных покупателя. Организация получает денежные средства таким же образом, как и при эквайринге. Сервис никаких документов не предоставит, поэтому организации нужно ориентироваться на дату поступления средств на расчетный счет.

В 1С зачисление оплаты от Яндекс.Пэй оформляется с помощью документа «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Поступление по платежным картам».

Вести учет в 1С без ошибок поможет курс повышения квалификации Работа в программе 1С: с нуля до отчетности. Вы сможете изучить программу с азов и структурировать имеющиеся знания, чтобы автоматизировать часть своих задач, снять лишнюю нагрузку и освободить время на более интересную работу. Сейчас вы можете купить курс со скидкой 73% за 7 900 рублей.

Если Яндекс не берет комиссию за переводы, то указывается вся сумма оплаты. Если комиссия предусмотрена, то сумма указывается за вычетом нее и комиссия отражается отдельно в прочих расходах на услуги банков.

Читайте также на тему 1С:

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.