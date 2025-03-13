Как в 1С:ЗУП начислять суточные по заграничной командировке

Начисление суточных по командировке нужно отражать в 1С. Разбираемся, как добавить в программу начисление суточных, которые не облагаются НДФЛ.

Суточные начисляются в 1С:ЗУП как натуральный доход: так они попадут в РСВ, а также будут отражаться в отчете по персонифицированным сведениям. Чтобы их отразить нужно создать документ «‎Натуральные доходы».

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Чтобы начислить расходы в пределах норм, необлагаемых НДФЛ и страховыми взносами, в плане видов начислений (раздел «Настройка» — «Начисления») должен быть создан новый вид начисления.

Создадим вид начисления, с помощью которого будет начисляться общая сумма расходов по командировке. Если расходы начисляются по каждому виду, то для них отдельно создается свой вид начисления.

Сначала нужно нажать на кнопку «Создать». В поле «Наименование» необходимо заполнить название вида начисления — «Командировочные расходы в пределах норм». А в поле «Код» — указать уникальный код вида начисления. Флажок «Начисление больше не используется» устанавливается, если на предприятии данный вид начисления больше не используется.

На закладке «Основное» нужно:

В разделе «Назначение и порядок расчета» в поле «Назначение начисления» выбрать значение «Доход в натуральной форме» (для регистрации натурального дохода необходимо, чтобы в настройках расчета зарплаты был установлен флажок «Регистрируются натуральные доходы»). Данное начисление не будет выплачиваться сотруднику на руки, но отразится в соответствующем разделе отчетов по заработной плате. Бухгалтерские проводки по такому начислению не будут формироваться. В поле «Начисление выполняется автоматически» будет указано значение «По отдельному документу» (такое начисление будет выполняться только по отдельному документу Доход» в натуральной форме до окончательного расчета зарплаты); В разделе «Расчет и показатели» переключатель «Результат вводится фиксированной суммой» установлен по умолчанию.

На закладке «Налоги, взносы, бухучет» нужно: