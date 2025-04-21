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Отчетность в СФР

Регистрация в СФР в качестве работодателя в 2025 году

Если организация нанимает сотрудников, то ей нужно зарегистрироваться в качестве страхователя. Разбираемся, как происходит регистрация.
Регистрация в СФР в качестве работодателя в 2025 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Регистрация юридических лиц как страхователей осуществляется СФР автоматически. Основанием служат полученные от ФНС сведения о создании юридического лица, которые содержатся в ЕГРЮЛ.

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При регистрации или снятии с учета в территориальном органе СФР оформляются такие документы:

  • уведомление о регистрации в качестве страхователя;

  • уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

  • уведомление о снятии с учета.

Документы, которые подтверждают факт регистрации, направляются страхователю в форме электронных документов по адресу электронной почты, если сведения о нем имеются в территориальном органе СФР.

Если уведомление не пришло, можно посмотреть регистрационный номер СФР в выписке из ЕГРЮЛ. Также можно написать в телеграм-канал регионального СФР. В нем же можно узнать код СФР для сдачи отчетности и код подчиненности для социального обеспечения.

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