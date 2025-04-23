Как определять доходы на УСН по продажам на Ozon

В 1С можно настроить порядок признания доходов на УСН. Рассказываем, как их признавать при продажах на Ozon.

На УСН применяется кассовый метод. Поэтому авансовые платежи также являются доходом по УСН. Например, организация получила от Ozon отчет от 25.03.

Платеж от 25.03 перечисляется за продажи с 01.03 по 15.03, то есть до момента предоставления отчета комиссионера. Это авансовый платеж и его нужно отражать в КуДиР. При этом по документу «Отчет комиссионера» доход должен отразиться в КУДиР за вычетом аванса.

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в 1С можно настроить порядок признания доходов при УСН. Нужно выбрать вкладку «Учетная политика», затем раздел «Главное» — «Настройки» — «Налоги и отчеты» — вкладка «УСН» и раздел «Порядок признания доходов». Там можно выбрать, каким способом вести учет по продажам на маркетплейсе: по отчетам от онлайн-площадки или по поступлению на счет.

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