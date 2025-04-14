Можно ли на УСН «Доходы минус расходы» принять в расходы товар, купленный на доходной упрощенке

При смене объекта налогообложения на УСН при учете расходов могут возникнуть вопросы. Разбираемся, какие издержки можно списать при переходе с УСН «Доходы» на «Доходы минус расходы».

Ситуация: ИП планирует с 2026 года сменить объект налогообложения: перейти на УСН «Доходы минус расходы». Можно ли принять в расходы проданный товар, если он был приобретен до перехода?

Если ИП оплатил товар поставщику на УСН «Доходы», списать закупку в расходы нельзя.

Однако если оплатили поставщику и перепродали товар уже на УСН «Доходы минус расходы», то списать можно. Даже если товар был принят от поставщика в период УСН «Доходы» — такая же позиция у Минфина в письме от 22.01.2021 № 03-11-06/2/76771.

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Чтобы верно списывать товары на затраты и не было проблем с ФНС, необходимо вести количественно-суммовой учет. Если это по каким-либо причинам невозможно, то ИП стоит разработать свой способ списания товаров и закрепить его в учетной политике.

На УСН «Доходы минус расходы» можно учесть расходы на закупку товаров для перепродажи, если выполняются все условия: