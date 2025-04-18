Нужно ли на УСН выставлять счет-фактуры на аванс от физлиц

Организации на УСН, выручка которых за 2024 год превысила 60 млн рублей, с 2025 года стали плательщиками НДС. Разбираемся, нужно ли таким компаниям выставлять счет-фактуры на аванс от физических лиц.

Если организация или ИП на УСН получила за 2024 год или с начала 2025 года доход свыше 60 млн рублей, то она должна начислять НДС на все полученные авансы. При этом неважно кто их оплатил — физическое или юридическое лицо.

Однако счет-фактуру покупателю-физическому лицу выдавать не нужно. Можно сделать сводный счет-фактуру по итогам месяца на все авансы и отгрузки в адрес физических лиц.

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Чтобы зарегистрировать в Книге продаж НДС, начисленный с розничной продажи, в 1С нужно оформить документ «Сводная справка по розничным продажам». Она предназначена для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрации их в книге продаж (см. правила ведения книги продаж, утв. постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137).

При проведении данного документа запись отражается в Книге продаж с кодом вида операции «26», в графе 3 Книги продаж будут указаны номер и дата документа «Сводная справка по розничным продажам».

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