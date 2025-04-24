Облагаются ли НДС санаторно-курортные услуги

Не все операции плательщиков НДС облагаются этим налогом. Некоторые виды деятельности освобождаются от НДС. Разбираемся, относится ли это правило к санаторно-курортным услугам.

Ситуация: организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС. Облагаются ли этим налогом услуги детских оздоровительных лагерей?

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Согласно пп. 18 п. 3 ст. 149 НК от НДС освобождаются «услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории РФ, оформленные путевками или курсовками, являющимися бланками строгой отчетности».

Однако несмотря на то, что эти услуги освобождаются от НДС, внести их в декларацию все же стоит. Согласно порядку заполнения декларации по НДС (утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) операции, не признаваемые объектом обложения НДС, отражаются в разделе 7 декларации.

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