Документы при приеме на работу в 2025 году: список

Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, провела почти 2-часовой вебинар, разбирая все особенности приема на работу нового сотрудника и риски, связанные с неверным оформлением и хранением документации. Редакция подготовила краткую выдержку из него по документам, которые нужно запрашивать у будущего работника, а полную версию вебинара, вы можете посмотреть или прочитать в виде конспекта здесь.
В ТК не указаны какие конкретно документы должны быть оформлены на этом этапе, поэтому рекомендовано прописать в локальном НПА те документы, которые оформляются на работника на старте, например:
резюме;
анкета;
заключение службы безопасности;
заключение конкурсной комиссии;
заключение полиграфа;
тесты;
листы собеседования и т. п.
Далее необходимо запросить документы лица, поступающего на работу.
Ст. 65 ТК: Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р, СТД-СФР) за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые.
Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), в том числе в форме электронного документа (АДИ-РЕГ).
Документы воинского учета.
Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.
Документы, подтверждающие отсутствие ограничений.
Документы, подтверждающие наличие специального права.
Согласие на обработку персональных данных.
С осени 2024 года на портале Госуслуги человек может самостоятельно сформировать QR-код, и предъявлять его вместо паспорта. Но для кадрового учета необходим оригинал паспорта.
Выписку СТД-СФР гражданин может сам сформировать на портале Госуслуги и распечатать.
Требовать документ об образовании можно только тогда, когда работа предусматривает наличие специальных знаний или спецподготовки.
Документы, подтверждающие отсутствие ограничений, обычно включают в себя медицинское заключение о годности к работе, согласие на заключение трудового договора, справка об отсутствии судимости и т. п. Перечень этих документов должен коррелировать с профилем деятельности будущего работника.
Документы, подтверждающие наличие специального права, например, водительское удостоверение для водителя. К этим документам относятся также лицензии, патенты, допуски к работе и т. п. Может ли сотрудник выполнять данную работу.
Заявление о приеме на работу требовать уже не нужно.
В кадровом учете также нет требования предоставлять ИНН, но можно попросить работника его предоставить, чтобы внести данные для бухгалтерии.
Если фамилия в дипломе и паспорте различается, можно дополнительно запросить свидетельство о браке или справку о смене фамилии.
Если нет оригинала диплома, то можно проверить копию в федеральном реестре документов об образовании, действительно ли такой диплом выдавался данному лицу.
Часть 3 ст. 65 ТК запрещает требовать от лица, поступающего на работу документы, не предусмотренные законодательством.
Вы прочитали выдержку из конспекта вебинара: Алгоритм приема на работу в 2025 году.
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