Документы при приеме на работу в 2025 году: список

Перед приемом на работу будущий сотрудник должен предъявлять определенный набор документов. Кроме того, он может проходить различные отборочные мероприятия, которые будут оцениваться работодателем перед принятием итогового решения.

Эксперт по трудовым отношениям Елена Пономарева, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра, провела почти 2-часовой вебинар, разбирая все особенности приема на работу нового сотрудника и риски, связанные с неверным оформлением и хранением документации. Редакция подготовила краткую выдержку из него по документам, которые нужно запрашивать у будущего работника, а полную версию вебинара, вы можете посмотреть или прочитать в виде конспекта здесь.

В ТК не указаны какие конкретно документы должны быть оформлены на этом этапе, поэтому рекомендовано прописать в локальном НПА те документы, которые оформляются на работника на старте, например:

резюме;

анкета;

заключение службы безопасности;

заключение конкурсной комиссии;

заключение полиграфа;

тесты;

листы собеседования и т. п.

Далее необходимо запросить документы лица, поступающего на работу.

Ст. 65 ТК: Лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (СТД-Р, СТД-СФР) за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС), в том числе в форме электронного документа (АДИ-РЕГ). Документы воинского учета. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. Документы, подтверждающие отсутствие ограничений. Документы, подтверждающие наличие специального права. Согласие на обработку персональных данных.

С осени 2024 года на портале Госуслуги человек может самостоятельно сформировать QR-код, и предъявлять его вместо паспорта. Но для кадрового учета необходим оригинал паспорта.

Выписку СТД-СФР гражданин может сам сформировать на портале Госуслуги и распечатать.

Требовать документ об образовании можно только тогда, когда работа предусматривает наличие специальных знаний или спецподготовки.

Документы, подтверждающие отсутствие ограничений, обычно включают в себя медицинское заключение о годности к работе, согласие на заключение трудового договора, справка об отсутствии судимости и т. п. Перечень этих документов должен коррелировать с профилем деятельности будущего работника.

Документы, подтверждающие наличие специального права, например, водительское удостоверение для водителя. К этим документам относятся также лицензии, патенты, допуски к работе и т. п. Может ли сотрудник выполнять данную работу.

Заявление о приеме на работу требовать уже не нужно.

В кадровом учете также нет требования предоставлять ИНН, но можно попросить работника его предоставить, чтобы внести данные для бухгалтерии.

Если фамилия в дипломе и паспорте различается, можно дополнительно запросить свидетельство о браке или справку о смене фамилии.

Если нет оригинала диплома, то можно проверить копию в федеральном реестре документов об образовании, действительно ли такой диплом выдавался данному лицу.

Часть 3 ст. 65 ТК запрещает требовать от лица, поступающего на работу документы, не предусмотренные законодательством.

Вы прочитали выдержку из конспекта вебинара: Алгоритм приема на работу в 2025 году.

Если вы хотите прочитать полную версию этого и других конспектов вебинаров, и посмотреть записи эфиров — они доступны в подписке Клерк.Премиум. Подписчики также получают доступ к базе онлайн-курсов, экспертных разборов, особым инструментам справочно-правовой системы и безлимитным консультациям.