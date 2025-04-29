Используете Google Analytics? Роскомнадзор идет к вам.

В последнее время Роскомнадзор начал очень тщательно проверять СМИ, интернет-порталы и крупные сайты. Одним из неочевидных рисков для бизнеса стало использование систем аналитики. Разбираемся, как это работает и что поможет предотвратить штрафы.

На многих сайтах существует политика конфиденциальности, с которой должны ознакомиться пользователи. Так они дают свое согласие на обработку персональных данных, что обеспечивает соблюдение законодательства.

При этом в политике конфиденциальности не предусматривается трансграничная передача данных посетителей. А ведь она осуществляется автоматически при использовании Google Analytics.

Про новые размеры санкций за утечку персональных данных мы рассказывали в статье Новые штрафы за утечку персональных данных с 30 мая 2025 года: кого и на сколько накажут.

Роскомнадзор уже заинтересовался использованием сервисов аналитики и начал отправлять письма-требования сайтам, которые их применяют. Вся причина кроется в том, что обработка персональных данных с помощью таких сервисов — трансграничная передача на территорию иностранного государства.

А это значит, что владелец сайта обязан уведомить Роскомнадзор об использовании Google Analytics. Это не запрет на использование сервисов аналитики, а требование о своевременном информировании о применении таких систем.

По закону нельзя использовать системы аналитики до подачи уведомления. Чтобы предотвратить появление требований от ведомства нужно сделать несколько действий:

Удалить код Google Analytics с сайта. Заполнить уведомление о намерении осуществлять трансграничную передачу персональных данных на сайте Роскомнадзора. Дождаться ответа от Роскомнадзора (обычно рассмотрение занимает около 10 рабочих дней).

Чтобы обезопасить себя от претензий нужно разместить на сайте форму согласия посетителей на обработку персональных данных с использованием Яндекс.Метрики и Google Analytics.

Эту информация стоит продублировать в документе, определяющем Политику оператора в отношении обработки персональных данных посетителей сайта.