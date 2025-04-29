Как правильно заполнить РСВ, когда зарплата выше и ниже МРОТ

РСВ — ежеквартальный отчет, в который включаются данные о всех страховых взносах по сотрудникам. Разбираемся, что именно в нем нужно заполнять.

На каждого сотрудника, у которого зарплата выше МРОТ, нужно заполнить два подраздела 1 раздела 1 РСВ с кодом «01» и с кодом «20».

Если зарплата сотрудника равна или меньше МРОТ, то его включают только в подраздел 1 с кодом «01». Это значит, что в подразделе 1 раздела 1 с кодом «20» по строке 020 отражают только тех работников, выплаты которым превысили МРОТ. В целях учета МРОТ, учитываются реально полученные доходы.

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Зарплата ниже МРОТ возможна в следующих случаях:

работник отработал неполный месяц (например, новый работник ушел в отпуск за свой счет);

у работника неполная ставка (тогда размер МРОТ при расчете пропорционально уменьшается);

зарплата уменьшена из-за прогула или иного нарушения трудовой дисциплины.

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