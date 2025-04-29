Как ИП на УСН заполнить декларацию по НДС

Если ИП на УСН осуществляет два вида деятельности: облагаемую НДС и освобожденную от налога, то заполнить декларацию может быть сложно. Рассказываем, как это сделать.

Ситуация: ИП на УСН продает жилые дома, освобожденные от НДС и сдает в аренду нежилые помещения (облагаются НДС по ставке 5%). Как заполнить декларацию по НДС?

В общем случае, если у организации была реализация и не было зачета авансовых счет-фактур, нужно заполнить титульный лист, раздел 1, раздел 3 и раздел 9. Если был зачет этих документов, то к этим полям прибавляется раздел 8.

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По операциям, не облагаемым НДС на основании ст. 149 НК, счета-фактуры не составляются согласно п. 3 ст. 169 НК. Однако такие операции отражаются в разделе 7 декларации по НДС. В графе 1 указываются такие коды:

По коду «1010298» отражается реализация жилых домов, жилых помещений и долей в них.

По коду «1010270» отражаются услуги застройщика, которые он оказывает на основании закона об участии в долевом строительстве.

В разделе 7 не отражаются услуги застройщиков при строительстве объектов производственного назначения. Прочие операции в сфере строительства и реализации жилья отражаются в разделе 7 по коду «1010273» — передача доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме при реализации квартир.

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