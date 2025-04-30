Какую информацию можно узнать
Перед заключением сделки с партнером важно проявлять должную осмотрительность. Для этого, в том числе, нужно и изучить судебную историю контрагента — проверить количество участий в судах, исход споров, судебных оппонентов и т.д. Это поможет проанализировать судебные дела и сделать вывод о надежности и добросовестности партнера.
Проверять следует любых контрагентов — предпринимателей, поставщиков, подрядчиков, государственные организации. И не только новых партнеров, но и тех, с кем сотрудничаете не один год — ведь информация со временем меняется.
Конфликты с государством
При проверке организации удается установить, какие разбирательства были у контрагента с госорганами и по каким причинам — неуплата налогов, срыв государственных контрактов, участие в картельных сговорах.
Пример. При проверке выяснилось, что у компании был суд из-за отсутствия разрешительных документов (допусков, лицензий). Если ваша сделка требует таких разрешений, то это повод задуматься о рисках.
Репутация владельцев и руководителей
Надежность компании напрямую зависит от репутации собственника бизнеса или руководителя организации. Проверка покажет все негативные моменты — частые банкротства, невыплаты зарплат, большое количество судебных споров.
Пример. Если заказчик судился из-за невыплаты зарплат сотрудникам, то это риск, что с ним будут проблемы и по оплате вашего контракта.
Финансовые проблемы
Наличие у потенциального партнера судебных процессов из-за долгов — это тревожный сигнал и повод задуматься. При проверке может оказаться, что у контрагента есть неоплаченные счета или штрафы по неисполненным договорам. Финансовые проблемы говорят о слабой платежеспособности контрагента и экономической нестабильности.
Пример. У компании могут быть суды из-за просрочки по оплате поставленных материалов. Стоит задуматься, заказывать ли у такой компании продукцию, выполнит ли она условия договора.
Споры с партнерами и клиентами
Арбитражная практика спасла не одну сделку от недобросовестных контрагентов. Проверка покажет прошлые сделки потенциального партнера, из-за которых у него были разбирательства в суде — срыв поставок, использование некачественных материалов, нарушение сроков, накопленные долги по аренде.
Пример. При проверке выяснилось, что застройщик использовал дешевые стройматериалы в обход условиям договора. Лучше поискать более честного исполнителя.
Где и как проверить судебные дела по ИНН
Рассмотрим три бесплатных сервиса для проверки компаний по ИНН на арбитражные дела:
В этих системах можно проверить арбитражные дела по ИНН компании, количество споров и вынесенные решения.
Картотека арбитражных дел
В КАД можно найти информацию по конкретной организации, используя настройки поиска — по номеру дела, наименованию, ИНН или ОГРН компании.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Перейдите на сайт Картотеки арбитражных дел.
Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.
Шаг 3. Нажмите кнопку «Найти».
Какую информацию покажет система:
список судебных дел, в которых участвовала организация;
данные о сторонах спора — истце и ответчике;
сведения о сумме исков;
исход разбирательства — кто выиграл и проиграл дело, какое решение вынес суд.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
На сайте ЕФРСБ можно проверить, находится ли ИП или юридическое лицо на стадии банкротства. Искать можно как по наименованию компании, так и по ее ИНН или ОГРН.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Откройте сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.
Шаг 3. Нажмите кнопку поиска.
Какую информацию покажет система:
проходила ли организация процедуру банкротства;
на какой стадии банкротства находится сейчас;
кто был инициатором процедуры банкротства — руководитель компании или кредиторы.
Сервис проверки контрагентов
В онлайн-сервисе от компании «Клерк» можно быстро проверить контрагента по наименованию организации, ИНН или ОГРН. В сервисе можно узнать данные об организации — наименование, реквизиты, виды деятельности, учредители, финансовая отчетность, регистрирующая ФНС и т.д.
В сервисе скоро появится новый инструмент — проверка судебных дел контрагента. Можно будет узнать о количестве судебных процессов компании, статусе, решении суда, сумме иска и проанализировать судебные дела потенциального партнера.
Пошаговая инструкция:
Шаг 1. Перейдите в сервис Контрагенты.
Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.
Шаг 3. Нажмите на нужную компанию из выпадающего списка.
Какую информацию покажет система:
в каком статусе компания принимала участие в суде — истец или ответчик;
список прошлых и текущих судебных разбирательств;
размер исков;
категория суда.
Сервис проверки контрагентов от «Клерка» помогает бизнесу выбрать надежных партнеров и избежать налоговых рисков и штрафов.
На что обратить внимание при проверке судебных дел
Исход дел
При проверке дел по ИНН компании обратите внимание, как часто она выигрывает или проигрывает дела. Если организация регулярно оказывается в проигрыше, то это может говорить о слабой правовой позиции или нарушениях с ее стороны. Напротив, если дела в основном решаются в ее пользу — это плюс к репутации.
Частота судебных разбирательств
Многочисленные судебные процессы — тревожный сигнал. Это может указывать на нестабильную деловую практику, конфликты с партнерами, заказчиками или контролирующими органами. У устойчивых юридических лиц количество дел обычно минимальное.
Сумма исков
Обратите внимание на суммы, которые фигурируют в делах. Если компания часто судится по искам на миллионы рублей, это может говорить о серьезных финансовых спорах или рисках. При этом важно учитывать масштаб бизнеса — для крупной компании такие суммы могут быть нормой.
Состав оппонентов
Кто подает в суд на компанию или против кого она выступает? Если это физические лица, то, возможно, это спор с сотрудниками или потребителями. Если государственные органы — стоит насторожиться, особенно если речь идет о налоговой или антимонопольной службе. Многочисленные конфликты с контрагентами могут говорить о проблемах с исполнением обязательств.
Суть споров
Важно понимать, о чем именно судебный спор. Нарушение условий договоров, задолженности, налоговые претензии, банкротство — все это дает представление о рисках работы с такой компанией. Если большинство дел связаны, например, с неуплатой долгов, стоит быть особенно осторожным.
Часто задаваемые вопросы
Где можно посмотреть дело арбитражного суда
Самый простой способ — обратиться к системам и сервисам, которые собирают актуальную информацию о судебных делах. Например, использовать следующие бесплатные ресурсы:
Картотека арбитражных дел. На данный момент в системе собраны более 40 млн судебных процессов.
ЕФРСБ. Реестр ориентирован на данные о банкротстве компаний.
Сервис проверки контрагентов. Удобный сервис от компании «Клерк», который помогает искать надежных контрагентов и предоставляет доступ к архивным сведениям.
Как по ИНН узнать про судебные дела компании
Узнать, есть ли у компании судебные дела, можно с помощью ее ИНН — это уникальный налоговый номер, по которому легко найти нужную информацию. Для этого достаточно зайти на специальный сайт, где публикуются данные о судебных спорах.
В поиске нужно выбрать проверку по ИНН, ввести номер и просмотреть результаты. Если компания участвовала в судах, то появится список дел. Из него можно узнать, кто и с кем судится, по какому поводу, на какую сумму подан иск и каков результат дела, если оно уже рассмотрено.
Заключение
Проверка судебных дел по ИНН — простой, но очень важный шаг перед началом сотрудничества с любой компанией. Судебная история может рассказать больше, чем красивые обещания или объемные отчеты. Она помогает понять, насколько партнер надежен, как он решает споры и выполняет свои обязательства.
Не стоит игнорировать даже мелкие детали — частые разбирательства, крупные суммы исков или споры с государством могут быть тревожными сигналами. Лучше заранее выявить риски, чем потом сталкиваться с неприятными последствиями.
Пользуйтесь сервисом проверки контрагентов от «Клерка», чтобы обезопасить бизнес от недобросовестных контрагентов и рискованных сделок. Поиск выполняется почти по 32 млн организаций и ИП. Вы сможете получить информацию, которая позволяет сделать выводы о потенциальном партнере:
сведения из Росстата;
размер уставного капитала;
виды деятельности;
финансовые показатели;
уплата налогов / задолженность перед ФНС;
сдача отчетности.
Совсем скоро «Клерк» запустит новый инструмент — проверка контрагентов по судебным делам. Сервис собирает актуальную информацию — о судебной истории компаний, частоте участий в спорах, исходах дел и сумме исков.
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