Судебная история контрагента отражает его финансовое положение, репутацию и деловые конфликты. Проверка судебных дел по ИНН позволяет выявить риски до заключения сделки. В статье разобрали ключевые источники и параметры анализа.

Какую информацию можно узнать

Перед заключением сделки с партнером важно проявлять должную осмотрительность. Для этого, в том числе, нужно и изучить судебную историю контрагента — проверить количество участий в судах, исход споров, судебных оппонентов и т.д. Это поможет проанализировать судебные дела и сделать вывод о надежности и добросовестности партнера.

Проверять следует любых контрагентов — предпринимателей, поставщиков, подрядчиков, государственные организации. И не только новых партнеров, но и тех, с кем сотрудничаете не один год — ведь информация со временем меняется.

Конфликты с государством

При проверке организации удается установить, какие разбирательства были у контрагента с госорганами и по каким причинам — неуплата налогов, срыв государственных контрактов, участие в картельных сговорах.

Пример. При проверке выяснилось, что у компании был суд из-за отсутствия разрешительных документов (допусков, лицензий). Если ваша сделка требует таких разрешений, то это повод задуматься о рисках.

Репутация владельцев и руководителей

Надежность компании напрямую зависит от репутации собственника бизнеса или руководителя организации. Проверка покажет все негативные моменты — частые банкротства, невыплаты зарплат, большое количество судебных споров.

Пример. Если заказчик судился из-за невыплаты зарплат сотрудникам, то это риск, что с ним будут проблемы и по оплате вашего контракта.

Финансовые проблемы

Наличие у потенциального партнера судебных процессов из-за долгов — это тревожный сигнал и повод задуматься. При проверке может оказаться, что у контрагента есть неоплаченные счета или штрафы по неисполненным договорам. Финансовые проблемы говорят о слабой платежеспособности контрагента и экономической нестабильности.

Пример. У компании могут быть суды из-за просрочки по оплате поставленных материалов. Стоит задуматься, заказывать ли у такой компании продукцию, выполнит ли она условия договора.

Споры с партнерами и клиентами

Арбитражная практика спасла не одну сделку от недобросовестных контрагентов. Проверка покажет прошлые сделки потенциального партнера, из-за которых у него были разбирательства в суде — срыв поставок, использование некачественных материалов, нарушение сроков, накопленные долги по аренде.

Пример. При проверке выяснилось, что застройщик использовал дешевые стройматериалы в обход условиям договора. Лучше поискать более честного исполнителя.

Где и как проверить судебные дела по ИНН

Рассмотрим три бесплатных сервиса для проверки компаний по ИНН на арбитражные дела:

В этих системах можно проверить арбитражные дела по ИНН компании, количество споров и вынесенные решения.

Картотека арбитражных дел

В КАД можно найти информацию по конкретной организации, используя настройки поиска — по номеру дела, наименованию, ИНН или ОГРН компании.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перейдите на сайт Картотеки арбитражных дел.

Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.

Шаг 3. Нажмите кнопку «Найти».

Какую информацию покажет система:

список судебных дел, в которых участвовала организация;

данные о сторонах спора — истце и ответчике;

сведения о сумме исков;

исход разбирательства — кто выиграл и проиграл дело, какое решение вынес суд.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

На сайте ЕФРСБ можно проверить, находится ли ИП или юридическое лицо на стадии банкротства. Искать можно как по наименованию компании, так и по ее ИНН или ОГРН.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Откройте сайт Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.

Шаг 3. Нажмите кнопку поиска.

Какую информацию покажет система:

проходила ли организация процедуру банкротства;

на какой стадии банкротства находится сейчас;

кто был инициатором процедуры банкротства — руководитель компании или кредиторы.

Сервис проверки контрагентов

В онлайн-сервисе от компании «Клерк» можно быстро проверить контрагента по наименованию организации, ИНН или ОГРН. В сервисе можно узнать данные об организации — наименование, реквизиты, виды деятельности, учредители, финансовая отчетность, регистрирующая ФНС и т.д.

В сервисе скоро появится новый инструмент — проверка судебных дел контрагента. Можно будет узнать о количестве судебных процессов компании, статусе, решении суда, сумме иска и проанализировать судебные дела потенциального партнера.

Пошаговая инструкция:

Шаг 1. Перейдите в сервис Контрагенты.

Шаг 2. Укажите ИНН организации в поисковой строке.

Шаг 3. Нажмите на нужную компанию из выпадающего списка.

Какую информацию покажет система:

в каком статусе компания принимала участие в суде — истец или ответчик;

список прошлых и текущих судебных разбирательств;

размер исков;

категория суда.

Сервис проверки контрагентов от «Клерка» помогает бизнесу выбрать надежных партнеров и избежать налоговых рисков и штрафов.

На что обратить внимание при проверке судебных дел

Исход дел

При проверке дел по ИНН компании обратите внимание, как часто она выигрывает или проигрывает дела. Если организация регулярно оказывается в проигрыше, то это может говорить о слабой правовой позиции или нарушениях с ее стороны. Напротив, если дела в основном решаются в ее пользу — это плюс к репутации.

Частота судебных разбирательств

Многочисленные судебные процессы — тревожный сигнал. Это может указывать на нестабильную деловую практику, конфликты с партнерами, заказчиками или контролирующими органами. У устойчивых юридических лиц количество дел обычно минимальное.

Сумма исков

Обратите внимание на суммы, которые фигурируют в делах. Если компания часто судится по искам на миллионы рублей, это может говорить о серьезных финансовых спорах или рисках. При этом важно учитывать масштаб бизнеса — для крупной компании такие суммы могут быть нормой.

Состав оппонентов

Кто подает в суд на компанию или против кого она выступает? Если это физические лица, то, возможно, это спор с сотрудниками или потребителями. Если государственные органы — стоит насторожиться, особенно если речь идет о налоговой или антимонопольной службе. Многочисленные конфликты с контрагентами могут говорить о проблемах с исполнением обязательств.

Суть споров

Важно понимать, о чем именно судебный спор. Нарушение условий договоров, задолженности, налоговые претензии, банкротство — все это дает представление о рисках работы с такой компанией. Если большинство дел связаны, например, с неуплатой долгов, стоит быть особенно осторожным.

Часто задаваемые вопросы

Где можно посмотреть дело арбитражного суда

Самый простой способ — обратиться к системам и сервисам, которые собирают актуальную информацию о судебных делах. Например, использовать следующие бесплатные ресурсы:

Картотека арбитражных дел. На данный момент в системе собраны более 40 млн судебных процессов. ЕФРСБ. Реестр ориентирован на данные о банкротстве компаний. Сервис проверки контрагентов. Удобный сервис от компании «Клерк», который помогает искать надежных контрагентов и предоставляет доступ к архивным сведениям.

Как по ИНН узнать про судебные дела компании

Узнать, есть ли у компании судебные дела, можно с помощью ее ИНН — это уникальный налоговый номер, по которому легко найти нужную информацию. Для этого достаточно зайти на специальный сайт, где публикуются данные о судебных спорах.

В поиске нужно выбрать проверку по ИНН, ввести номер и просмотреть результаты. Если компания участвовала в судах, то появится список дел. Из него можно узнать, кто и с кем судится, по какому поводу, на какую сумму подан иск и каков результат дела, если оно уже рассмотрено.

Заключение

Проверка судебных дел по ИНН — простой, но очень важный шаг перед началом сотрудничества с любой компанией. Судебная история может рассказать больше, чем красивые обещания или объемные отчеты. Она помогает понять, насколько партнер надежен, как он решает споры и выполняет свои обязательства.

Не стоит игнорировать даже мелкие детали — частые разбирательства, крупные суммы исков или споры с государством могут быть тревожными сигналами. Лучше заранее выявить риски, чем потом сталкиваться с неприятными последствиями.

Пользуйтесь сервисом проверки контрагентов от «Клерка», чтобы обезопасить бизнес от недобросовестных контрагентов и рискованных сделок. Поиск выполняется почти по 32 млн организаций и ИП. Вы сможете получить информацию, которая позволяет сделать выводы о потенциальном партнере:

сведения из Росстата;

размер уставного капитала;

виды деятельности;

финансовые показатели;

уплата налогов / задолженность перед ФНС;

сдача отчетности.

Совсем скоро «Клерк» запустит новый инструмент — проверка контрагентов по судебным делам. Сервис собирает актуальную информацию — о судебной истории компаний, частоте участий в спорах, исходах дел и сумме исков.