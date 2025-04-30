Организация ремонтирует офис: можно ли включать расходы в ППА

Если у организации есть ППА, и она осуществляет ремонт предмета аренды, то расходы стоит учесть в бухучете. Разбираемся, как отражать затраты и какие проводки использовать.

Все зависит от того, какой ремонт проводится — текущий или капитальный. Это должны сказать технические специалисты исходя из состава выполняемых работ. Скорее всего, это не капитальный ремонт, поэтому затраты на него не могут сформировать инвентарный объект основных средств.

Если без ремонта организация не сможет начать эксплуатировать помещение, то затраты на подготовку проектной документации и на выполнение ремонтных работ в соответствии с ФСБУ 25/2018 нужно включить в стоимость ППА как затраты на приведение предмета аренды в состояние, пригодное для использования.

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Проводки будут такие :

Дт 08 ППА — Кт 76 ОА — учтены обязательства по аренде (в дисконтированной оценке, если у организации нет права на упрощенный бухучет).

Дт 08 ППА — Кт 60 (76) — учтены затраты на разработку проекта ремонта и ремонт помещения до начала его эксплуатации.

Дт 04 ППА — Кт 08 ППА — ППА принято к учету.

Амортизацию ППА нужно начислять в течение периода аренды, только если арендованное помещение не планируется выкупать.