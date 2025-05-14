Цифровизация бизнеса, взгляд изнутри: интервью с «Пи Джи Групп», разработчиками e-com-сервиса Orange Data, платежных решений для транспорта и ритейла

Цифровизация бизнеса — уже не тренд, а необходимость. Требования регуляторов, стремительное развитие технологий, пандемия и геополитические изменения — все это кардинально преобразило российский рынок кассовых и платежных решений. Всего за десять лет обычная касса с бумажной лентой превратилась в элемент сложной цифровой экосистемы.

Офлайн-ритейл активно переходит в омниканальность — сочетание физической и онлайн-торговли. Растет доля самозанятых и микробизнеса, что требует доступных, компактных вариантов автоматизации. Малый бизнес ищет простые решения «под ключ», без сложных IT-настроек и лишних проблем, чтобы быстро начать продавать. Крупные маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс) меняют подход к торговле. Покупатели теперь ждут удобства, быстрой доставки и персонализированных предложений.

Что в связи с этим ждет отрасль в ближайшее десятилетие? Как компаниям успевать за обновлениями технологий, трансформацией ритейла и e-commerce, новыми пользовательскими сценариями? О вызовах цифровизации, инновациях и о том, как бизнесу оставаться гибким в условиях постоянных изменений, — в нашем интервью с основателем компании АО «Пи Джи Групп» (бренды aQsi, Orange Data, Пэй Киоск, RR-Electro, LiteBox) Павлом Голубцовым.

— Павел, по-вашему, как изменения в цифровой коммерции за последние годы повлияли на бизнес?

— Знаете, перемены были серьезные, и не все к ним готовились. Покупатели теперь ведут себя совсем по-другому. Раньше все было просто: человек пришел в магазин, кассир пробил покупку, и все. Сейчас же точек контакта с клиентом стало в разы больше: интернет-заказы, доставка, мобильные платежи.

Цифровизация дала бизнесу новые точки роста: больше данных — больше понимания клиента. Продажи стали гибридными, онлайн и офлайн объединились. Повысились требования к прозрачности и автоматизации, но и появилось больше удобных сервисов и решений. Все это потребовало новых технологий, и мы активно участвуем в этом процессе и предлагаем клиентам свои решения, учитывая все эти изменения.

Под вновь возникающие потребности участников рынка мы создаем и развиваем отдельные продукты: фискальные регистраторы RR-Electro, смарт-терминалы aQsi для выездной торговли, облачный сервис Orange Data для онлайн-расчетов. Синхронизируем наши решения с бухгалтерским и финансовым ПО — недавно получили сертификат «Совместимо с 1С» на наши кассы РР-Электро, например. Теперь все они из коробки корректно работают с 1С, в том числе с новыми ставками НДС 5 и 7%. Объем работы только растет — вместе с рынком.

— Когда только внедрялись онлайн-кассы, бизнес сопротивлялся этим изменениям. Как изменилось отношение к новшествам за прошедшие 10 лет?

— Сначала страх и сопротивление. Сегодня — прагматизм и интерес. Бизнес понял, что «умные кассы» и автоматизация — это не контроль сверху, а инструмент выживания и роста. Многие сами теперь просят: «А можно попроще, быстрее, эффективнее?».

Регуляторная нагрузка (маркировка, онлайн-кассы, ЕГАИС, ФФД, ОФД) особенно тяжела для малого бизнеса, который не имеет бухгалтерии и IT-специалистов, ограничен в бюджете на IT-инфраструктуру и автоматизацию. Новые игроки, которые появились на рынке, сняли эту нагрузку с микро- и малого бизнеса, и мы сейчас наблюдаем активное участие финтеха в ритейле.

— Зато для конечных потребителей товаров и услуг — сплошные плюсы?

— Глобально с цифровизацией расчетов потребитель получил более качественный сервис: скорость, прозрачность, удобство. Электронные чеки, возможность оплачивать в один клик и возвраты без бумажной волокиты, все эти кассовые и платежные технологии сегодня — это часть клиентского опыта, а не просто контрольная точка. Москва, Санкт-Петербург, Казань и другие крупные города — на первых местах в мире по удобству сервисов. Для сравнения, во многих странах сложно, а где-то и невозможно купить билеты в кино онлайн или оплатить штраф за парковку со смартфона.

Минус в том, что все затраты на эту цифровизацию включаются в цену продукта и ложатся на плечи покупателя. Но по сути — это плата за комфорт и безопасность.

— Как выбрать фискально-кассовые решения для своего бизнеса, на что обратить внимание?

— Обратите внимание, чтобы это был продукт нашего производства, например! (Смеется).

Если серьезно, то выбор поставщика важнее, чем выбор конкретной модели кассы. Не все вендоры способны обеспечить своими решениями своевременное соответствие требованиям регуляторов. С развитием трендов и технологий в ритейле разработчикам и поставщикам приходится постоянного дорабатывать свои решения, а это требует определенной квалификации специалистов.

На мой взгляд, это один из ключевых аспектов, поэтому при выборе поставщика нужно обращать внимание на экспертизу, скорость адаптации к новым требованиям, наличие собственного сервиса по ремонту, гарантийного обслуживания и технической поддержки, что в будущем дает бизнесу возможности развиваться и масштабироваться.

— Вы сами соответствуете этим требованиям?

— Не буду говорить, что мы лучше всех. Но, мы одни из лучших, входим в топ-3 отраслевых компаний в своем сегменте рынка, всегда укладываемся в сроки и выпускаем готовые решения без задержек. Пользователей информируем заранее, релизы для обновлений выкладываем в общий доступ.

Наш продуктовый портфель обслуживает разные бизнесы, от ИП до корпораций.

Для классических оффлайн-площадок мы предлагаем различные платежно-кассовые решения в зависимости от формата и задач клиента. Для малого и среднего бизнеса востребованы смарт-терминалы aQsi «3-в-1» — уже с эквайрингом и бесплатным базовым ПО. Потребности в доставке закрываем смарт-терминалами aQsi 5/6 и облачным сервисом Orange Data. У Orange Data огромный спектр применения: его используют не только интернет-магазины, но и, например, операторы взимания денег на платных дорогах.

При успешном развитии бизнеса наши клиенты переходят на более комплексные решения, например, на ККТ РР-Электро. Для сезонных бизнесов подходит аренда от ЛайтБокс. Наша продуктовая линейка позволяет клиенту развиваться от нуля до миллиардных оборотов, не меняя проверенного поставщика.

— Но ваши конкуренты могут предложить похожие продукты. В чем ваше отличие, ключевая экспертиза?

— Наша сила в людях и в адаптивности!

Во-первых, мы полностью контролируем процесс разработки. У нас работают высококлассные специалисты, которые сами ведут проект от идеи до внедрения — без аутсорсинга. Это касается и интеграции с банками, и сертификации, и технической поддержки. Клиент получает единую команду, которая знает продукт до мелочей и закрывает все вопросы «в одном окне». Это экономит время, снижает риски и гарантирует качество.

Во-вторых, мы не заточены под одну отрасль. Многие конкуренты работают только с магазинами, ресторанами или услугами — а у нас нет жестких рамок. Вендинг, транспорт, АЗС, ритейл, доставка — разберемся в любом бизнесе и сделаем так, чтобы было удобно пользователям.

— Постоянно меняющиеся законы не дают расслабиться ни вам, ни бизнесу. А может ли бизнес со своей стороны повлиять на такие изменения?

— Невероятно, но да, во многом. Компании и поставщики платежных решений входят в профильные ассоциации и рабочие группы, где обсуждают новые правила с регуляторами и предлагают свои идеи. Чем активнее бизнес участвует в этом диалоге — тем понятнее и справедливее будут правила для всех.

После обсуждений изменения в законодательстве принимаются, публикуются, устанавливается тестовый или переходный период, а производители платежных и кассовых решений начинают внедрять обновленное ПО и технику.

Нашу компанию приглашают в такие рабочие группы регулярно — за столько лет работы в самых разных отраслях мы накопили значительную экспертизу. Наши разработчики тестируют многие нововведения.

— Поговорим о будущем. Как вы оцениваете перспективы биометрической оплаты: «улыбкой», глазами, и т.п.?

— Потенциал огромен и подобные системы уже тестируются в метро, магазинах. Но потребуется время, чтобы завоевать доверие пользователей и развить инфраструктуру.

Многие в отрасли относятся к этому скептически, и я пока в числе скептиков. Предполагаю, что через 2–3 года эти технологии пройдут пик интереса. Существует много сложностей с тем, чтобы безопасно хранить персональные данные, одновременно обеспечив простой доступ к ним с каждого платежного терминала.

Но будущее предсказать сложно. Возможно, появятся надежные, легко реализуемые и экономически эффективные решения этой проблемы.

— Станет ли общепринятой технология систем самообслуживания?

— Да, станет, и мы с вами уже наблюдаем это не только у федеральных сетей, но и в зонах фудкорта, АЗС, магазинах у дома и т.д. Запрос потребителя на компактные системы самообслуживания с простой навигацией растет из года в год. Из плюсов для бизнеса — эта цифровизация решает проблему нехватки персонала и позволяет экономить на фонде оплаты труда.

— Как изменятся потребительские привычки и как это повлияет на технологии?

— Покупатели ждут мгновенного сервиса, персонализации и прозрачности. Касса становится не просто точкой оплаты, а умным помощником: с рекомендациями, рекламой, накоплениями, подписками для пользователя. Это требует новых интерфейсов, применения ИИ: он помогает анализировать и прогнозировать пользовательское поведение, и выдавать покупателю рекомендации в реальном режиме времени.

— Какие планы на будущее у «Пи Джи Групп»?

— Продолжим совершенствоваться.

Планируем создавать лучшие решения в каждом сегменте: развитие линейки смарт-терминалов aQsi под разные форматы бизнеса, разработка новой весовой платформы aQsi с идентификацией товара, развитие линейки систем самообслуживания, развитие и совершенствование сервиса e-com за счет экосистемного роста, интеграции с платформами и сервисами, развитие линейки платежных решений для транспорта. Задач много :)

Планируем укреплять и развивать партнерскую сеть с банками, интеграторами и финтех-компаниями.

Ритейл продолжает трансформироваться — внедряется роботизация и автоматизация всех процессов от склада до продаж, включая роботов-уборщиков и роботов-доставщиков, которые уже тестируются многими сетями. В этом тоже будет интересно поучаствовать.

«Пи Джи Групп» — пример того, как технологическая компания может успешно развиваться в постоянно меняющейся среде. Они сумели превратиться из нишевого игрока в универсального поставщика платежных и кассовых решений, способного обслуживать любые сферы бизнеса — от вендинга до крупных торговых сетей.

В эпоху, когда цифровизация проникает во все аспекты торговли и сервиса, их опыт показывает: успех в этой отрасли зависит от умения создавать гибкие экосистемы из аппаратных и программных решений. Что ж, мы знали, что адаптивность — залог выживания для российского бизнеса.

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