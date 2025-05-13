Можно ли оплатить работнику путевку и не удерживать НДФЛ

По п. 9 ст. 217 НК от НДФЛ освобождена полная или частичная компенсация стоимости путевок (кроме туристских) в санаторно-курортные и оздоровительные организации, находящиеся на территории РФ.

Доходы в виде компенсации таких путевок не облагаются НДФЛ вне зависимости от того, учитываются они в расходах при расчете налога на прибыль или нет. Ранее для освобождения действовало условие, что компенсация не должна была относиться к указанным расходам.

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Воспользоваться освобождением можно только один раз в году. Если работодатель в одном и том же налоговом периоде повторно оплатит путевку, то с ее стоимости придется уплатить НДФЛ.

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