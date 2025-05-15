Скрытая правда о банкротстве: почему об этом молчат банки и юристы

Банкротство физического лица — это инструмент, который позволяет полностью списать долги. Но для банков и юристов это значит одно: они теряют деньги.

Тысячи людей каждый месяц теряют сон из-за долгов. Коллекторы, звонки, суды, угрозы. Но большинство не знают: существует законный способ освободиться от этого кошмара. Почему? Потому что это невыгодно банкам — и об этом не спешат рассказывать даже некоторые юристы.

Почему банки «боятся» банкротства

Процедура банкротства физического лица — это легальный способ избавиться от кредитов (в том числе по ипотеке), микрозаймов, долгов по ЖКХ и налогам. Но, если вы подаете на банкротство, банк теряет деньги. Поэтому чаще всего вам предлагают:

рефинансировать кредит;

просрочку с пролонгацией;

взять новый кредит, чтобы закрыть старый.

О банкротстве — ни слова. Потому что это невыгодно. Не вам. Им.

Молчат и юристы. Почему?

Казалось бы, юристы должны защищать интересы клиента. Но тут все не так просто:

Банкротство — не самая быстрая и упрощенная услуга. И эта услуга требует опыта, профильной юридической документации и грамотного сопровождения.

Некоторые юристы не специализируются на этой теме или боятся сложностей в суде.

Кому-то проще продать платную консультацию или «договориться с коллекторами», чем вести человека до списания долгов.

В итоге человек остается в системе, хотя давно мог бы выйти из нее — законно.

Что важно знать: коротко о главном

Банкротиться можно даже с микрозаймами и долгами от 50 тысяч рублей.

Можно списать долги по кредитам, ЖКХ, налогам, даже займам у частных лиц.

Есть процедура внесудебного банкротства через МФЦ — бесплатно.

После завершения процедуры долги аннулируются, и коллекторы больше не имеют права требовать компенсации.

При правильной подготовке никакого «страха на всю жизнь» и «позора» нет.

И да, это работает — по закону.

Банкротство — это не клеймо

Сегодня обанкротиться — это как оформить развод или закрыть бизнес. Это просто юридическая процедура.

Вы не лишаетесь прав. Вы освобождаетесь.

Имеете ли вы на это право? Да. Пользуетесь ли вы этим правом? Пока нет.

Чек-лист: подходит ли вам банкротство

Вы больше 3 месяцев не платите по кредитам.

Сумма ваших долгов выше 50 000 ₽.

У вас нет дохода или он нестабилен.

Вам звонят коллекторы.

Вы хотите начать все с нуля и списать долги.

Если узнали себя — не откладывайте. Это ваш путь к свободе.

Банкротство — это не конец. Это выход и вторая попытка — и это нормально. Это решение, о котором не расскажут банки и не всегда напомнят юристы. Но вы уже знаете правду. Вы вправе начать сначала. А значит — у вас есть выбор.

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