Работа на удаленке: как организовать рабочее место

Удаленная работа стала реальностью для миллионов людей по всему миру. Гибкость, экономия времени на дорогу и возможность работать из любой точки планеты — привлекательные преимущества. Но чтобы удаленка приносила только пользу, необходимо правильно организовать свое рабочее место дома.

В статье расскажем, как создать домашний офис: от выбора места до подключения техники.

Выбор идеального места: как организовать рабочую зону

Первым шагом к продуктивной работе является выбор подходящего места. В идеале это должна быть отдельная комната, но в условиях ограниченного пространства можно выделить уголок в гостиной или спальне.

Главное, чтобы это место было тихим, уединенным и хорошо освещенным. В таком случае вас ничего не будет отвлекать от работы, и часы, проведенные за компьютером или ноутбуком, станут продуктивными.

Основа любого рабочего пространства — стол. Важно подобрать такой, который будет удобен именно вам. Не стоит работать сидя в кровати или на кресле, поскольку это грозит проблемами со спиной и шейно-воротниковой зоной из-за неправильного распределения нагрузки.

Существует несколько факторов, которые важно учесть при выборе рабочего стола.

Высота. Оптимальная высота должна составлять примерно 70–75 см от пола до столешницы. Если вы работаете за ноутбуком, подумайте о покупке подставки, чтобы экран находился на уровне глаз.

Ширина. Убедитесь, что стол достаточно широк для размещения экрана на комфортном расстоянии от глаз. Кроме того, на столе должны помещаться документы и блокноты, если они необходимы в работе.

Ящики и органайзеры. Столы с дополнительными отделениями для хранения — это прекрасный способ организовать пространство и поддерживать порядок. Вы сможете удобно разместить документы, канцелярские принадлежности и другие вещи, которые должны быть в доступе, но при этом не на виду.

Идеально, когда стол стоит возле окна, особенно если работа требует много визуального внимания. Естественный свет помогает снизить нагрузку на глаза и создает ощущение простора.

Стол лучше ставить таким образом, чтобы окно было сбоку. В таком случае солнце не светит прямо в лицо или на экран, а следовательно, нет необходимости бороться с бликами. К тому же, если удаленная работа предполагает видеовстречи, нужно, чтобы собеседник вас хорошо видел. Если окно находится позади вас, в солнечный день оно может создавать помехи для качественного изображения.

Часто рабочий стол ставят в угол или к стене, чтобы он занимал меньше места. Однако, если работать приходится из спальни, то уместно будет разместить его вплотную к кровати тыльной стороной.

Это позволит сэкономить место, а во время работы вы не будете чувствовать себя зажатым. В нерабочее время стол может служить в качестве прикроватной тумбы.

Не менее важно подобрать стул, который будет удобно поддерживать спину и иметь регулируемое сиденье. Это позволит настроить его так, чтобы локти во время работы с клавиатурой сгибались под углом 90 градусов. Помните, что правильная осанка — это залог здоровья вашего позвоночника.

Оргтехника: как выбрать печатное устройство для удаленной работы

Работа из дома иногда требует наличия печатного устройства, поэтому принтеры по-прежнему остаются важным элементом домашнего офиса. Однако их размер и занимаемое пространство часто вызывают сомнения при выборе.

Если требуется не только печатать, но также сканировать и копировать документы в большом количестве, то лучше сделать выбор в пользу многофункционального устройства. Это универсальное решение, сочетающее функции принтера, сканера и копира. Современные модели МФУ стали значительно компактнее благодаря новым технологиям, что позволяет сэкономить место.

Однако, если удаленная работа не предполагает плотное взаимодействие с документами, то в домашнем офисе вполне можно обойтись обычным монохромным принтером. Оцифровку документов можно выполнять с помощью смартфона — достаточно сделать фото страницы и отправить файл на печать.

Некоторые модели принтеров позволяют это сделать напрямую со смартфона — например, беспроводные принтеры с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth. Эти технологии делают процесс печати более удобным и эффективным, позволяя отказаться от лишних проводов.

Кроме того, цены на МФУ обычно выше, чем на обычные принтеры, поскольку включают дополнительные функции. Бюджетный вариант такого устройства обычно не отличается мощностью — а вот принтер, купленный за те же деньги, будет быстрым и с лучшим качеством печати.

Шум — еще одна важная характеристика, особенно для тех, кто активно пользуется техникой. Модели с низким уровнем шума помогают создать комфортные условия труда, убирая акустические помехи.

Рассмотрим несколько элегантных решений для размещения вашей печатной техники.

Рабочий стол. Если место позволяет, то разместите принтер прямо на столе — это обеспечит удобный доступ и освободит другие поверхности.

Тумба или полка. Такая организация пространства сэкономит драгоценные сантиметры и придаст вашему рабочему уголку дополнительную структурированность.

Выдвижная полка в столе. Идеально подходит для маленьких комнат — скрытый монтаж позволяет держать технику под рукой, но при этом не загромождать пространство.

Полка над рабочим местом. Это стильный и функциональный вариант, позволяющий эффективно использовать вертикальную площадь комнаты.

Не рекомендуется ставить принтер на подоконник, так как попадающая туда пыль и солнечные лучи могут повредить технику. Фотобарабан, чувствительный к свету, может выйти из строя, что приведет к появлению полос на отпечатанных страницах.

Таким образом, правильный выбор печатающей техники для удаленной работы зависит от ваших потребностей и доступного бюджета.

Невидимые нити: как спрятать провода

Одним из главных источников беспорядка на рабочем месте являются провода. Чтобы уменьшить их количество, рассмотрите возможность использования беспроводной клавиатуры, мыши и принтера. Однако, если полностью избавиться от проводов не представляется возможным, есть несколько способов организовать их в систему.

Кабельные каналы. Специальные короба или держатели помогут спрятать провода вдоль стен или под столом, сохраняя аккуратный вид.

Фиксация на столе. Воспользуйтесь зажимами или липучками, закрепленными на ножках стола или его поверхности. Канцелярские зажимы для бумаги тоже справятся с задачей: достаточно прикрепить их к столу и пропустить сквозь них провода.

Скрытые розетки. Если позволяют средства, установите розетки прямо внутрь стола или под ним, чтобы спрятать кабели.

Настенный шкаф. Организуйте источник питания и подключенные устройства в едином месте, скрывая их в настенном шкафчике. Такой шкаф легко вписывается в интерьер и сохраняет порядок, особенно если декорировать его под цвет стен.

Если хочется добавить креативности, провода можно превратить в элемент декора. Например, закрепить их на стенах с помощью ярких зажимов или использовать виниловые наклейки. Так узлы проводов могут стать своеобразными ветвями деревьев или лиан, придавая помещению оригинальный облик и уют.

Создание комфортного и функционального домашнего рабочего пространства — это инвестиция в продуктивность и здоровье. Такая рабочая зона будет вдохновлять на новые трудовые свершения и поможет максимально эффективно использовать возможности удаленной работы.