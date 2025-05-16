Как жильцам дома отстоять свои права в споре с управляющей компанией: три правила

От жителей многоквартирных домов часто приходится слышать, что управляющая компания только деньги берет, а работы — ноль. Но лишь немногие начинают что-то предпринимать для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему — хотя порой всего одной жалобы более чем достаточно.

Представлю вашему вниманию три правила, которые помогут собственникам квартир воспитать свою управляющую компанию в духе трудолюбия и внимания к проблемам жильцов.

🔻 1. Если управляющая организация не исполняет свои обязанности, прежде всего нужно жаловаться в государственную жилинспекцию, т. к. она уполномочена проводить проверки управляющих организаций, выносить им предписания и привлекать к ответственности.

Жалобу можно направить электронно, через официальный сайт жилинспекции своего региона, по итогам проверки заявителю должны предоставить письменный ответ. Если жилинспекция будет бездействовать, можно пожаловаться в прокуратуру.

🔻 2. Каждый факт нарушения управляющей организацией своих обязанностей следует фиксировать:

обращением в аварийно-диспетчерскую службу (записав регистрационный номер своей заявки);

а также актом по факту некачественного оказания услуг, который составляется по итогам проведенной проверки.

Время проверки должны назначить в течение 2 часов после поступления заявки в диспетчерскую.

Если в установленный срок проверки нет, жильцы могут составить акт самостоятельно. Достаточно подписи двух жильцов и председателя совета дома.

Акт является важным доказательством нарушений, допущенных управляющей организацией, на основании которого жители дома могут требовать от нее перерасчета платы за услуги.

🔻 3. Обратиться в суд с иском к управляющей организации может любой собственник помещения дома и даже не собственник, а зарегистрированный жилец, т. к. все они признаются потребителями коммунальных услуг (п. 2 правил, утв. постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354).

Поэтому такие иски подпадают под действие закона о защите прав потребителей — а значит, у истца есть дополнительные права: на освобождение от уплаты госпошлины по иску, на взыскание с управляющей организации компенсации морального вреда и штрафа за нарушение прав потребителей.